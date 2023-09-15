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郭台銘挑賴佩霞當副手！BBC：短期是好棋　但長期頹勢恐難逆轉

▲郭台銘（左）獨立參選2024總統大選，正式宣布副手人選是賴佩霞（右）。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
▲郭台銘（左）獨立參選2024總統大選，正式宣布副手人選是賴佩霞（右）。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘劍指2024總統大選，並於14日宣布資深藝人賴佩霞為副手，震撼台灣政壇。不過外媒分析後指出，短期看來，這個決定有其成效，但仍不足以扭轉長期頹勢。

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根據《英國廣播公司》（BBC）報導，現年60歲的賴佩霞兼具演員、心理學家和作家等多重身分，她在Netflix劇集《人選之人》中，飾演總統候選人林月真，還入圍第58屆金鐘獎女配角獎，為郭台銘參選2024增添更多話題性。

然而，美國德州山姆休士頓州立大學教授翁履中受訪時表示，郭台銘選賴為副手，不失為一步「好棋」，因為賴的知名度及親和力，短期內有助提升郭的聲勢、為郭加分，但長期應該不足以逆轉選情，畢竟「賴佩霞是政治素人，她在《人選之人》表現好，但觀眾以年輕人居多，而年輕人支持的不是郭台銘。主帥已經決定了大部分的基本受眾，賴只是副手，如果賴真能拉抬郭，人民就可以合理提問：為什麼不是賴正郭副？」

此外，新加坡國立大學政治學系副教授、卡耐基中國項目研究員莊嘉穎也認為，賴佩霞在《人選之人》的演出有知名度，的確會讓民眾更關注郭台銘的選舉活動及政見，但主要還是看郭賴2人如何平衡：「一般來說，副手沒有特別重要的正式角色，所以賴的專長是否能派上用場，就要看郭願意給她多少空間」，何況正副手之間的關係，有時候也不好拿捏，副手該如何做到幫正候選人加分、又不會過度吸走外界對正候選人的關注，也是考驗。

台灣東吳大學政治學系助理教授陳方隅則表示，藝人的好處是「形象正面、會表演和表達」，對選舉相當重要，國外也有不少演員參政的案例，不過從賴佩霞在記者會的發言內容來看，情感上有做足，但與政策相關評論的邏輯連結仍嫌不夠，而且郭台銘向來以「霸氣總裁」著稱，賴佩霞在郭的團隊裡，究竟能有多少影響力，足以左右政策制定，都是未知數。

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