7-11「水果氣泡珍珠椰果」免費升級巨無霸杯！「近1公升」喝到飽
看準台灣民眾夏季對「超大杯」飲品的狂熱度，7-ELEVEN繼推出巨無霸咖啡後，這次CITY PEARL再加碼，新推出季節限定的「水果氣泡珍珠椰果」，杯型也由特大杯（650ml）免費升級成超大杯（900ml），每杯特價75元，新品上市強打加量不加價，預計帶動相關類別業績成長2成。全家今（15）日起限時三天祭出特大杯拿鐵買1送1，份量加倍喝飽。
記者黃韻文／綜合報導
7-ELEVEN觀察發現，夏季「特大杯660ml」銷售業績較冬季增加2成，因此今年夏天首次推出巨無霸咖啡，特特大杯的容量增至900ml，至今已銷售出逾30萬杯。而9月20日將新推出季節限定的「水果氣泡珍珠椰果」更免費升級，由特大杯（650ml）直上超大杯（900ml），原價89元、優惠價75元。
此外，9月20日至10月3日期間，CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠新品指定品項都有好康，雙雙祭出同品項第二杯10元，包含冰珍珠椰果四季春（特大）、優格好多青茶、冰珍珠奶茶（特大）、冰檸檬冬瓜珍珠（特大）等，折扣最低5.7折起。
全家今起則有「康康五」優惠，9月15日至9月17日連續3天，特大杯拿鐵（70元）不限冰熱買1送1，等於小杯拿鐵價格不變、容量直接變成特大杯，若是自備杯子再扣5元，單杯最低只要30元。經典黑炫牛奶酷繽沙、經典黑炫拿鐵酷繽沙也有任選買1送1，平均33元。