▲這癌奪十大癌症死因第2位　醫籲：高危族群定期追蹤

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B、C肝炎患者占肝癌總人口逾5成肝癌是肝臟腫瘤的其中一種，有肝腫瘤並不一定代表是肝癌，台大癌醫中心吳耀銘副院長說明，肝腫瘤可分為「良性」與「惡性」，良性腫瘤包含血管瘤、局部增生性結節、腺瘤等；而惡性腫瘤包含原發性肝癌、膽管癌、轉移性肝癌。吳耀銘副院長指出，肝癌是由肝炎到肝硬化演變而來，並非單一因素造成，B、C型肝炎病毒感染者、非酒精性脂肪肝炎者、肝硬化、或是有長期酗酒習慣者皆為肝癌的高風險族群，其中，B、C型肝炎病毒感染者為高度危險群，約占肝癌總人口50-60%。
三項診斷工具 幫助確診肝癌肝癌的診斷方式包含抽血、影像學檢查與組織病理學檢查。抽血與超音波檢查是初步篩檢肝癌的工具之一，透過抽血檢驗血清中的「胎兒蛋白」（AFP）是否超標來初步懷疑是否有肝癌，但並非每位肝癌患者的AFP都會升高，因此即便數值正常也不能斷定沒有肝癌，而肝癌的另一個腫瘤指標-異常凝血酶原 (PIVKA-II)，敏感性較AFP高，也被應用於臨床檢測，政府有對符合條件的民眾提供健保給付。
影像學檢查則包括腹部超音波、電腦斷層、核磁共振等，當超音波掃描發現疑似肝腫瘤，則須進一步安排電腦斷層掃描、核磁共振來確認。若檢查出腫瘤是否需切片?吳耀銘副院長指出，因肝腫瘤穿刺切片過程多少會出血，也有機率增加癌細胞擴散風險，因此若評估後高度懷疑為肝癌，就建議直接治療。
術前評估很重要 這群肝癌患者可手術吳耀銘副院長表示，目前肝癌的完全性治療包括手術切除、電燒與肝臟移植。根據經驗，僅有約20%的肝癌患者適合手術切除，而除了腫瘤數量、大小之外，醫師還會根據腫瘤位置、肝臟殘餘功能評估患者是否適合手術治療。肝臟殘餘功能被視為重要的評估條件，手術前可以透過綠靛基質氯化物（ICG）檢查，透過藥物注射後抽血檢驗藥物在肝臟代謝後於血中殘留的濃度，了解肝臟代謝功能是否適合手術切除治療。
肝癌手術難度高 新式器械助操作更順利吳耀銘副院長指出，肝臟內部的血液循環相當豐富，因此手術困難度高，如何在精準切除的同時也要妥善控制出血，就是一大挑戰。近年來，隨著手術器械的大幅改良，有效降低了手術的意外狀況和出血量，同時也縮短了手術時間，現在約95%的肝癌手術個案已不須輸血。吳耀銘副院長舉例，像是腹腔鏡手術搭配超音波刀可以有效震碎肝細胞並清楚看到血管、膽管的管狀結構，若管狀結構直徑小於0.5公分，還可以在完成切割的同時一併止血，但過往超音波刀都有連接線材，需要在手術中邊操作邊整理，影響醫師視線與操作靈活度，所幸目前已有無線超音波刀，幫助手術過程更加順利。
若屬於肝功能不好、有肝硬化、反覆性癌症復發者，根據「美國舊金山大學準則」，沒有轉移或血管侵犯、單一腫瘤6.5公分以下、腫瘤顆數小於等於3顆，加起來直徑小於8公分，則可以考慮肝臟移植。若被評估手術、電燒都不適合，則可考慮肝動脈栓塞治療、化學治療、放射治療、質子治療等；若癌細胞已經轉移，則考慮標靶治療、免疫療法等全身性治療。
高危險群須定期追蹤 早期發現早期治療肝癌早期通常沒有明顯症狀，就醫時往往已是末期，吳耀銘副院長呼籲，目前並沒有完全避免癌症發生與復發的方法，高危險族群，特別是B、C型肝炎患者，須定期追蹤，才能早期發現早期治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59194
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