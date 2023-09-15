提名吳欣岱參選港湖立委 台灣基進批高嘉瑜投機民粹「是民眾黨」
泛綠分裂！台灣基進今（15）日宣布，正式提名台北市黨部主委吳欣岱參選港湖區立委，將強碰民進黨立委高嘉瑜、國民黨立委參選人李彥秀。黨主席王興煥表示，提名吳欣岱是為了三個大局、四個願景，港湖唯一支持本土的吳欣岱，要淘汰藍白分裂。
記者陳佩君／台北報導
台灣基進上午召開「本土挺真欣，國會要基進」記者會，宣布正式提名吳欣岱參選港湖區立委。這場記者會在台灣基進黨主席王興煥、台獨聯盟主席陳南天、基進創黨黨主席陳奕齊、國策顧問黃越綏、台灣制憲基金會執行長林宜正、台灣教授協會會長陳俐甫等人見證下，宣誓代表台灣基進擔下堅定港湖本土價值重責，創造台灣基進進國會的本土大局；另外，外界關切的衛生福利部政務次長王必勝，因開會中，正在趕過來的路上。
王興煥指出，基進基於三個大局及四個願景提名吳欣岱。三個大局分別為港湖大局、台北市大局及台灣大局，他批評，李彥秀是國民黨，高嘉瑜投機民粹風格，是民眾黨是參政，只有吳欣岱是堅定本土價值的參選人，港湖大局是本土團結支持吳欣岱、要淘汰藍白分裂。
至於四願景，王興煥說，第一，支持賴清德當選總統、第二，台灣基進要進入國會，取得不分區席次，吳欣岱、立委參選人林意評當選立委、第三，進入國會後與民進黨成為雙本土政黨；台灣基進與民進黨在國會，讓本土席次過半。
「本土挺真心、國會有基進！」接下戰袍的吳欣岱宣示，她接受台灣基進提名，參選內湖南港區立委，竭盡全力堅定價值，為港湖、為台北、為台灣，創造基進進國會的本土大局，為台灣獨立建國奉獻己力。