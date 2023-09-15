iPhone 15終於改用Type-C！「能用安卓線充電」？蘋果給答案了
蘋果iPhone 15全系列為了符合歐盟規定，這一代四款系列新機全部採用USB-C充電線，也就是大家所期待的「Type-C」，發表會後掀起不少討論，有果粉則也有疑問表示「那麼原本拿來充電安卓的充電線，是否也能夠共用在iPhone 15的機型上」。對此，蘋果也回應「可以用安卓的數據線充電，安卓手機也能用iPhone 15的充電線充電」。
記者張嘉哲/綜合報導
蘋果官網在手機介紹頁面中寫道「全新 USB-C連接器，讓你用 iPhone 15的同一條連接線，就能為Mac或iPad充電，你甚至能用iPhone 15來為Apple Watch 或AirPods充電，一團亂的連接線，從此成為過去式。」
由於過去蘋果在產品上，是在MacBook搶先採用Type-C接孔，所以會出現手機使用Lightning充電線，但電腦必須使用Type-C規格的線材，相當麻煩。而Type-C也早已是眾多Android手機現在使用的充電孔，已經成為主流，蘋果在iPhone 15這代終於跟上，也讓外界好奇「那原本用在Android手機的線是否也能共用於iPhone 15」？
根據《PhoneArena》報導，由於iPhone 15 USB-C沒有加密，用戶不再需要多條線來為iPhone和其他設備充電，用戶可以使用安卓的數據線充電，安卓手機也能用iPhone 15的充電線充電，等於Type-C變成市面上大部分手機通用的充電規格，對於消費者來說，絕對是利多的勝利！