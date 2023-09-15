金鐘58／3組情侶齊入圍！桂綸鎂、戴立忍有望睽違14年再同台
第58屆金鐘獎入圍名單於昨（14）日揭曉，不僅多組「網內互打」，本屆金鐘獎還有一大看點，有3對情侶皆一起入圍，頓時讓廝殺的戰場，充滿些許粉紅泡泡，分別是劉冠廷和孫可芳、桂綸鎂和戴立忍、王淨和曹佑寧。而低調的桂綸鎂和戴立忍，有望睽違14年再度同台。
記者薛羽彤／綜合報導
劉冠廷和孫可芳一起主演戲劇《你的婚姻不是你的婚姻－聖筊》，兩人交往多年，如今共同演出還一起入圍金鐘獎，機會實屬難得，演技實力有目共睹。劉冠廷日前求婚成功，孫可芳被問到何時登記，她透露會在金鐘典禮前，對於情侶雙雙入圍，孫可芳還突發奇想要一起「吊鋼絲飛越紅毯。」
桂綸鎂和戴立忍分別以《台北女子圖鑑》入圍戲劇節目女主角獎、《人選之人—造浪者》入圍迷你劇集男配角獎。兩人相差17歲，愛情長跑19年，對於戀情始終低調，在媒體前從沒正面談過對方，僅在2009年金馬獎上同台，戴立忍從女友手中接過金馬獎座，2人也難得在台上獻出「愛的抱抱」，呈現歷史性的一刻。這次兩人一起入圍金鐘獎，能否同框擦出火花，粉絲都在等著看。
今年新出爐的CP王淨和曹佑寧也一起入圍金鐘獎！兩人年初被爆戀愛ING，曹佑寧受訪時也大方認愛。王淨以《人選之人—造浪者》入圍迷你劇集女主角獎，曹佑寧則是以《哈囉！毛小孩》入圍益智及實境節目主持人獎，不過，兩人分別入圍是戲劇及綜藝，而金鐘獎頒獎典禮把戲劇和綜藝分成兩天舉行，要看到兩人甜蜜同框，恐怕有難度。