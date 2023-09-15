AI革命！林百里笑稱要像國父一樣　強調AI力就是國力

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廣達董事長林百里以「Prompting the Future, Dancing with Generative AI迎向未來與AI共舞」為題。他一開頭就指出自己只是「電腦工廠的工頭」，許多AI的討論，他只是提出來讓大家可以一起思考，AI是好事還是壞事，並沒有絕對的答案。他說自己之前在研究AI到底是科技轉型還是革命？最後他認為以革命來形容比較恰當，笑說自己開始要秉持國父革命的精神來經營了。
林百里指出「AI力即是國力」，他強調這樣形容一點都不誇張，為什麼這波AI那麼重要？他認為AI算力革命，加速了超越摩爾定律，而市場對算力的需求，每三個月就增加，也因為GPU超級算力崛起，台灣資通訊上的優勢讓整個產業鏈處於很有競爭力的位置。
林百里表示，AI發展後將共建大模型生態、普惠AI平台、AI應用遍地開花，AI也能加速公司轉型與翻轉企業，像是AI可以革新企業內部整體知識管理系統，最顯著的就是機器自動化。
再提到AI與人類的價值觀可能有所牴觸部分，林百里表示許多專家都有不同的討論，目前也沒有絕對的答案，他提出來讓大家可以一起來思考。他說有專家認為毛毛蟲吸取足夠養分，最後破繭而出變成蝴蝶，而AI是人類文明孕育的蝴蝶嗎？有人認同，也有人不認同。另外，也有專家說AI的疑慮大家不能只是擔心而已，應該要「有智慧的去擔心」它。
林百里認為「大家免驚啦！」，AI的崛起對人們來說，就像來到再啟蒙時代，大家都設法尋找在理性科學 、人文主義與演化進步當中，找到平衡且合理的發展，不能因為害怕就不用、就不發展，大家會塑造負責任的AI生態，有倫理與安全的建設，認為人類與AI共舞是可行的。