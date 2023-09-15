肯德基開賣「日式可樂餅咔啦雞腿堡」 粉絲卻歪樓：帥爺爺哪裡買
擅長美式速食的肯德基爺爺竟然要開日式食堂，新產品把可樂餅夾進咔啦雞腿堡裡，獨家打造綿密的雞肉可樂餅、搭配厚實咔啦雞腿排，兩種雞肉疊疊樂成「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，9月19日開賣。消息一出，粉絲們卻只注意到回春的肯德基爺爺，紛紛吶喊「爺爺好帥」、「偶只注意到爺爺」、「哪裡可以買爺爺」，還有人留言「不管你出什麼，都給我來份爺爺」，徹底歪樓。
記者蕭涵云/台北報導
肯德基爺爺宣布開張日式食堂，9月19日開賣「日式可樂餅咔啦雞腿堡」。酥脆麵衣包覆軟綿的馬鈴薯與雞絞肉內餡，再淋上鹹甜日式照燒醬，夾入微辣的咔啦雞腿堡裡，兩種雞肉的雙重美味層疊出新高度。並聯名攜手《三國群英傳》 ，上市至10月23日，購買新品指定套餐，就能獲得聯名遊戲虛寶卡，有機會刮到聯名主城外觀、限定餐點道具等好禮。
沒想到官方粉專上傳一張讓肯德基爺爺走出食堂，手捧著「日式可樂餅咔啦雞腿堡」的照片曝光新品，卻引來粉絲們大大歪樓。因為照片上的爺爺雖然有著一頭灰白髮，卻是濃眉大眼的俊俏臉孔，大家似乎都只注意到回春的肯德基爺爺，紛紛吶喊「爺爺好帥」、「偶只注意到爺爺」、「哪裡可以買爺爺」，還有人留言「不管你出什麼，都給我來份爺爺」，直呼「老闆怎麼賣」，令人莞爾。
而21世紀風味館應景團圓時刻推出「中秋好食雞」，9月16日至9月30日，購買 21 香草烤雞（附 2 醬），即贈「起司烤餅(8 吋)＋蜂蜜綠茶(L)兩杯」，幫大家加菜囉。