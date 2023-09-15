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肯德基開賣「日式可樂餅咔啦雞腿堡」　粉絲卻歪樓：帥爺爺哪裡買

▲肯德基爺爺開賣「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，粉絲們卻只注意到走出日式食堂的肯德基爺爺竟然回春了，紛紛吶喊「爺爺好帥」、「偶只注意到爺爺」、「哪裡可以買爺爺」，徹底歪樓。（圖／肯德基提供）
▲肯德基爺爺開賣「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，粉絲們卻只注意到走出日式食堂的肯德基爺爺竟然回春了，紛紛吶喊「爺爺好帥」、「偶只注意到爺爺」、「哪裡可以買爺爺」，徹底歪樓。（圖／肯德基提供）

記者蕭涵云/台北報導

擅長美式速食的肯德基爺爺竟然要開日式食堂，新產品把可樂餅夾進咔啦雞腿堡裡，獨家打造綿密的雞肉可樂餅、搭配厚實咔啦雞腿排，兩種雞肉疊疊樂成「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，9月19日開賣。消息一出，粉絲們卻只注意到回春的肯德基爺爺，紛紛吶喊「爺爺好帥」、「偶只注意到爺爺」、「哪裡可以買爺爺」，還有人留言「不管你出什麼，都給我來份爺爺」，徹底歪樓。

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肯德基爺爺宣布開張日式食堂，9月19日開賣「日式可樂餅咔啦雞腿堡」。酥脆麵衣包覆軟綿的馬鈴薯與雞絞肉內餡，再淋上鹹甜日式照燒醬，夾入微辣的咔啦雞腿堡裡，兩種雞肉的雙重美味層疊出新高度。並聯名攜手《三國群英傳》 ，上市至10月23日，購買新品指定套餐，就能獲得聯名遊戲虛寶卡，有機會刮到聯名主城外觀、限定餐點道具等好禮。

▲肯德基請出帥爺爺，開賣「日式可樂餅咔啦雞腿堡」。（圖／肯德基提供）
▲肯德基請出帥爺爺，開賣「日式可樂餅咔啦雞腿堡」。（圖／肯德基提供）
▲日式可樂餅咔啦雞腿堡，單點145元；M經典餐177元、XL餐240元。（圖／肯德基提供）
▲日式可樂餅咔啦雞腿堡，單點145元；M經典餐177元、XL餐240元。（圖／肯德基提供）
沒想到官方粉專上傳一張讓肯德基爺爺走出食堂，手捧著「日式可樂餅咔啦雞腿堡」的照片曝光新品，卻引來粉絲們大大歪樓。因為照片上的爺爺雖然有著一頭灰白髮，卻是濃眉大眼的俊俏臉孔，大家似乎都只注意到回春的肯德基爺爺，紛紛吶喊「爺爺好帥」、「偶只注意到爺爺」、「哪裡可以買爺爺」，還有人留言「不管你出什麼，都給我來份爺爺」，直呼「老闆怎麼賣」，令人莞爾。

▲肯德基新品發文下的留言，都在關注帥爺爺。（圖／翻攝自KFC FB）
▲肯德基新品發文下的留言，都在關注帥爺爺。（圖／翻攝自KFC FB）
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▲21 世紀風味館「中秋好食雞」470 元（圖／21Plus 提供）
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