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金鐘58／《她和她的她》沒被白欺負　許瑋甯等6年帶媽搶迷你后冠

▲許瑋甯（右）和林奕嵐在《她和她的她》演得辛苦，受到性暴力的欺負，好在和劇中媽媽丁寧都是本屆金鐘入圍名單。（圖／Netflix提供）
▲許瑋甯（右）和林奕嵐在《她和她的她》演得辛苦，受到性暴力的欺負，好在和劇中媽媽丁寧都是本屆金鐘入圍名單。（圖／Netflix提供）

記者蔡依庭／台北報導

許瑋甯、李程彬主演華語懸疑劇《她和她的她》，在今年金鐘獎迷你劇類別中，一舉入圍7項大獎，男女主角李程彬和許瑋甯、女配角丁寧、新人林奕嵐都榜上有名，在演技類獎項受肯定。劇中母女檔入圍，媽媽丁寧開心到不敢相信「以為是愚人節」；女兒許瑋甯在戲裡被強暴、飽受欺負，但辛苦的努力有收穫，也是她等了6年再戰金鐘；李程彬首次回歸演台劇，挑戰一人分飾2角，就闖進金鐘殿堂。

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▲丁寧以為入圍金鐘獎是一場騙局。（圖／衛視中文台提供）
▲丁寧以為入圍金鐘獎是一場騙局。（圖／衛視中文台提供）
許瑋甯上次入圍金鐘獎已是6年前，同樣是角逐迷你劇女主角獎，可惜最後沒有抱回獎座。她得知憑藉演出《她和她的她》入圍，開心表示：「很開心林晨曦這個角色受到評審青睞，最開心的是能和，《她和她的她》的夥伴們一起入圍，故事題材角色都不容易，很開心被大家看見喜歡，恭喜所有入圍者。」

▲林奕嵐未滿19歲演出《她和她的她》，拍被性侵的戲碼嚇哭。（圖／Netflix提供）
▲林奕嵐演出《她和她的她》，拍被性侵的戲碼嚇哭。（圖／Netflix提供）
飾演許瑋甯媽媽的丁寧則入圍迷你劇女配角，「我整個嚇到，因為在處理要比賽的腳踏車沒有在看轉播，公司恭喜我的時候以為是愚人節，很高興也很榮幸，謝謝製作單位、導演、劇組、謝謝同劇演員們，沒有你們就沒有這個機會入圍，謝謝大家支持」。

▲李程彬在《她和她的她》飾演帥氣台客爆紅。（圖／Netflix提供）
▲李程彬在《她和她的她》飾演帥氣台客爆紅。（圖／Netflix提供）
李程彬首次出擊，就獲得好成績，感謝表示：「能夠入圍是我莫大的榮幸，直到現在我都還記得，當初看完劇本，內心的那份感動，謝謝《她和她的她》所有幕前幕後的團隊，感謝評審團的肯定，讓這個故事能夠被更多的人看見，同時扮演2個截然不同的角色，過程固然辛苦，但結成的果實，卻也是最甜美的。」

▲《她和她的她》編劇溫郁芳（左）、導演卓立。（圖／八大提供）
▲《她和她的她》編劇溫郁芳（左）、導演卓立。（圖／八大提供）
林奕嵐在劇中飾演「小許瑋甯」，令人印象深刻。戲外，她總是被冠上林依晨師妹的封號，這次靠自己實力入圍迷你劇集最具潛力新人獎，絕對是一個肯定，她表示：「很開心可以入圍，我會繼續努力。」

總監製的葉如芬表示：「好戲不會寂寞，只是偶而會遺忘。謝謝評審給予《她和她的她》入圍的肯定，可以讓導演還有演員及團隊們付出的努力，可以留下一點點的激勵。」編劇溫郁芳感謝製作團隊之餘，希望《她和她的她》這部劇集能讓受傷的人得到溫暖，也希望劇集在播映後，大家能持續對這個議題關注。

導演卓立則表示，《她和她的她》是一個從黑暗回憶走向光的故事，整部戲的成形恰如故事本身一樣，從無盡黑暗走向光明，「謝謝八大電視台，願意開發這樣一個人人都知道要做，卻不見得人人願意做的題材」。她更有感而發：「這段路對我是人生至難，但幸好我們堅持下來了。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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