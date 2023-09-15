金鐘58／《她和她的她》沒被白欺負　許瑋甯等6年帶媽搶迷你后冠

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飾演許瑋甯媽媽的丁寧則入圍迷你劇女配角，「我整個嚇到，因為在處理要比賽的腳踏車沒有在看轉播，公司恭喜我的時候以為是愚人節，很高興也很榮幸，謝謝製作單位、導演、劇組、謝謝同劇演員們，沒有你們就沒有這個機會入圍，謝謝大家支持」。
李程彬首次出擊，就獲得好成績，感謝表示：「能夠入圍是我莫大的榮幸，直到現在我都還記得，當初看完劇本，內心的那份感動，謝謝《她和她的她》所有幕前幕後的團隊，感謝評審團的肯定，讓這個故事能夠被更多的人看見，同時扮演2個截然不同的角色，過程固然辛苦，但結成的果實，卻也是最甜美的。」
林奕嵐在劇中飾演「小許瑋甯」，令人印象深刻。戲外，她總是被冠上林依晨師妹的封號，這次靠自己實力入圍迷你劇集最具潛力新人獎，絕對是一個肯定，她表示：「很開心可以入圍，我會繼續努力。」
總監製的葉如芬表示：「好戲不會寂寞，只是偶而會遺忘。謝謝評審給予《她和她的她》入圍的肯定，可以讓導演還有演員及團隊們付出的努力，可以留下一點點的激勵。」編劇溫郁芳感謝製作團隊之餘，希望《她和她的她》這部劇集能讓受傷的人得到溫暖，也希望劇集在播映後，大家能持續對這個議題關注。
導演卓立則表示，《她和她的她》是一個從黑暗回憶走向光的故事，整部戲的成形恰如故事本身一樣，從無盡黑暗走向光明，「謝謝八大電視台，願意開發這樣一個人人都知道要做，卻不見得人人願意做的題材」。她更有感而發：「這段路對我是人生至難，但幸好我們堅持下來了。」
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