2童目擊行兇 高雄夫妻遭鄰居砍殺雙亡 兇嫌屏東枋寮落網
高雄市苓雅區武廟路今(15)日上午發生命案，一對30多歲羅姓夫妻身中數刀陳屍屋內，兇嫌是住樓下的60多歲吳姓鄰居，他進屋後持刀砍死夫妻後騎機車逃逸，警方於10點半在屏東枋寮逮捕到兇嫌。苓雅分局偵查隊長陳仁正表示，兇嫌有坦誠犯案，但對案情及兇器丟在哪都保持緘默，至於兇刀為何，是兇嫌自己帶上樓或是在死者家拿的，目前警方都還在調查釐清中。
記者郭凱杰／高雄報導
今天上午7時50分，羅姓夫妻婦在家準備帶小孩上學，念國小的小孩聽到門鈴聲去開門，就見到樓下鄰居吳姓男子（63歲）往內衝去，涉嫌砍殺在客廳的羅妻，羅聽見聲音，在房內要出外查看，也遭吳涉嫌刺殺，兇嫌行兇過程，該對夫妻的孩子全程目睹並向管理員求援打電話報案，警消獲報到場後，發現一對夫妻已經腹部臟器外露明顯死亡。
陳仁正表示，今天早上7時52分死者的孩子下樓至管理室，由管理員協助報案，目前羅姓夫妻均已身亡。而行兇過程也被小孩目擊。其狀況是鄰居之間的糾紛所引起，可能是噪音的問題。
陳仁正指出，警方上午10點30分在屏東縣枋寮鄉臨海路逮捕吳嫌，作案工具和衣服已丟棄，兇嫌坦誠犯案，但對案情及兇器丟在哪都保持緘默，至於兇刀為何，是犯嫌帶上樓或是在死者家拿的，目前警方都還在調查釐清中。
高雄市社會局接獲警方通知也到場協助，經了解，男童的親友也住在該棟大樓內，目前暫時由親友代為照顧，社會局也將持續追蹤幼童後續心裡狀況，並聯繫學校啟動相關社會資源。