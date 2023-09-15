▲國際老人日前夕　弱勢長者用餐、志工物資陷「雙缺危機」

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超高齡社會挑戰：低收入戶長者再創近10年新高隨著台灣即將邁入超高齡社會，衛福部最新統計低收入長者登錄人數再創歷史新高[i]。弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，長者關懷對象包括中低收入戶、低收入戶、邊緣戶及孤獨長者，邊緣戶同樣經濟弱勢卻無苦政府資源，更需要社會關懷。
「平常就是有一餐沒一餐的，之前連講幾句話都很喘。」65歲吳姓獨居爺爺就是典型的經濟邊緣戶，房租水電與醫藥開銷，早已把儲蓄消耗殆盡，在家會盡量不開燈；因為總是省吃儉用、缺乏營養，甚至一度中風！
社福機構最新調查 呼籲關懷弱勢長者3大現況聯合國通過每年10月1日為國際老人日（International Day of Older Persons），旨在全球老齡化趨勢下，保障長者的基本人權。最新一份「台灣弱勢長者營養補給現況調查」透過3家社福單位：台灣食物銀行聯合會、弘道老人福利基金會及老五老基金會，調查涵蓋全台105個據點、4,960位弱勢長者，顯示3大現況需要外界關注：
現況1 弱勢長者「平均2天、才有1餐」弱勢長者的營養問題，比起「有一餐、沒一餐」更嚴重！每位長者平均每月供餐次數為16.8次，換算約為「每2天、供應1餐」，84%社工督導表示，這些餐食供應，幾乎是弱勢長者最重要的三餐來源。
弱勢長者營養不足恐衍伸4種風險
- 牙口不好、食慾不振－需補充蛋白質、鋅
- 營養不均衡－補充蛋白質、鎂、維生素D
- 吸收容易有狀況－多補充益生菌及膳食纖維
- 走不快－建議補充鈣、葡萄糖胺、蛋白質
現況2 逾6成弱勢者飢餓、過半餓到不適高達63%社福據點表示弱勢個案1個月內曾有飢餓經驗、甚至有56%社福據點認弱勢案例餓到疲累、不舒服。由於營養是長者維持健康的關鍵環節，因此除了供餐，也需要營養物資做為補充品，才能避免疾病臥床風險、降低醫療負擔。
現況3 近8成社福機構志工人力短缺要穩定提供長者營養照顧，物資與人力同樣重要。台灣食物銀行聯合會理事長方荷生表示，全台共有5個倉庫接力運送物資，但即使送到當地據點，不少弱勢長者仍無能力出門，需要志工送餐與關懷，越是偏鄉越有需求。且隨著物價攀升、明年調漲基本薪資，社福團體面臨的困境將加劇。
同時，台灣社福機構面臨物資與人力「雙缺危機」！78%社福據點需要志工支援。老五老基金會北區區長王淑芬補充，50歲以上健康長者志工佔7成、63歲以上更佔全體志工的5成，志工面臨老齡化趨勢，且社福機構平日忙碌作業更難進行系統性的志工招募工作。
2.2萬物資與志工招募 齊豫呼籲推動營養安老有鑑於社福機構的需要，齊豫現身細數自身豐富的志工經驗，表示自己從出道以來就投身公益，由於現在空閒時間變多，演唱會行程之餘擔任志工，不僅可以創造利他的社會氣氛、對自己而言也能感受到助人後的滿足感，「擔任志工」真是閒不下來的資深青壯年的好選擇。
佳格食品集團發言人王馨敏表示，「以愛樂活營養安老計畫」從長者所需蛋白質、鈣質、葡萄糖胺等營養出發，今年度將提供總計2.2萬罐營養補充品，以分批供應的方式提供社福機構運用，供應對象不限中低收入戶或邊緣戶。此次計畫也協助3大社福機構招募超過425位志工員額缺口，並巡迴全台舉辦「營養志工」教育訓練，讓志工透過營養知識，幫助自己也幫助他人。
我要報名志工招募
[i] https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5223-62358-113.html
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59255
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