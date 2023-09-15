獨／台北漢來飯店10/7試營運！漢來海港有升級版 奢華客房搶先看
疫後迎來許多新飯店陸續開幕，像是素有「飯店南霸天」之稱的高雄漢來飯店，就將北上插旗南港，台北漢來大飯店預計10月7日試營運，飯店具備兩大國際奢華酒店服務認證標竿的金鑰匙及英式管家團隊，425間客房均採用現代簡約奢華風格設計，整合智慧語音管家及環控系統；餐飲除最高可容納1200人的國際宴會廳外，首波開放餐廳是標榜「一座餐檯就是一家Fine Dining餐廳」的自助餐廳，另有東方樓頂級粵菜、大廳酒廊與烘焙坊等。另外，馥蘭朵/馥森系列酒店旗下則規畫第五間據點「馥森梧桐墅」，是位在台北近郊的獨棟餐廳，將在9月16日開幕。
記者葉盛耀/綜合報導
台北漢來飯店的客房將有425間，13坪至160坪不等，延續飯店整體現代設計風格元素，搭配大片落地觀景玻璃，簡潔俐落的現代設計語彙，配置4K智慧旅館電視系統搭載投影功能、中英日智能語音管家Aiello小美犀整合環控系統，全面提供直覺式、個性化的智慧體驗。客房採用英國百年名床斯林百蘭與席夢思頂級床墊、Nespresso Vertuo膠囊咖啡機等設備，致力為賓客提升卓越享受。台北漢來表示，為迎接首批入住旅客，精選日本超人氣生吐司品牌「嵜本SAKImoto bakery」，為飯店量身打造期間限定的客房專屬迎賓點心─香草奶油磅蛋糕，
飯店內的餐飲部分，除最高可容納1200人的國際宴會廳外，規劃包含3大廳、5小廳的國際宴會廳，挑高7.5米無樑柱空間，由新加坡國際知名設計團隊DP Design操刀，璀璨華麗的管柱狀水晶吊燈與全台最長環場LED；此外還規劃5間多功能會議室及交誼廳，配備120吋P2 LED電視牆、Bose智慧型藍芽音響、4K矩陣分布系統、Barco無線投影、4K錄影系統頂級規格會議設施，容納人數自21至156人不等。
餐廳中最大亮點，就是同集團內的知名漢來海港自助餐廳，預計將開設升級版，並同步於10月7日開始試營運，菜色與原本的漢來海港同樣都會是主打海鮮料理，但作法將更精緻費工，以呼應該餐廳「一座餐檯就是一家Fine Dining餐廳」的訴求，餐價初估確定每人突破2000元。而餐廳部分，另外還有頂級粵菜「東方樓」，以及大廳酒廊與烘焙坊。
馥蘭朵/馥森系列酒店旗下第五間據點「馥森梧桐墅」，將在 9月16日開幕。馥森梧桐墅餐廳位於台北市近郊，隱身於文山區山林秘境中。套餐菜單融合當代亞洲與西方之創意料理，像是「皇帝魚情人淚蒸牛奶滑蛋」，是選自烏來山區鱘龍魚佐現撈海小卷，搭配鮑魚與雨來菇煮汁蒸蛋。主餐「菠菜明虎蝦鑲鳳翼」是將雞翅骨去除，以巧妙的手藝融合現流海虎蝦與菠菜。即日起至9月30日，個人套餐享原價8折免一成服務費，每人優惠餐價1584元(原價1980+10%)，並加贈老泉鐵觀音餐茶組(價值580元+10%)乙組。