青聽我說／「普通」反而是優勢！數字王國謝安：中庸才有機會
好萊塢前三大視覺特效大廠的「數字王國」，自2008年開始投入研發虛擬人科技，打造眾多虛擬演員與場景，顛覆電影一貫的拍攝邏輯，其中《班傑明的奇幻旅程》中，男主角布萊德彼特返老還童的面貌至今仍是經典，漫威《復仇者聯盟》系列的虛擬替身更是真假難分。執行長謝安自接手公司至今11年來，一步步帶領團隊走向世界巔峰，過去他曾成功拯救瀕臨破產的數字王國，甚至透過製作大量的虛擬演員拯救了疫情期間的好萊塢，詳細了解其經歷，一字排開一個比一個還要驚人，他卻認為自己其實比任何人都還要普通。
記者鄭妤安／台北報導
「我知道這麼說很矯情...但我真的到現在都覺得自己很普通。」謝安慌張的解釋，像是深怕成為班上嘴巴說著沒讀書，考試卻都拿滿分的學生。他認為，在現在這個年代「普通」其實是一種特殊優勢，當一個人非常聰明，在所有的競爭環境中都能成為菁英時，很難與他人建立合作；當一個人能夠比別人先預見十步以後的未來時，誰出現在他面前跟他說話，他可能都會覺得是在浪費時間，「世界上有太多這樣的人，因為認知到自己的聰明、努力、優秀，導致與他人溝通困難。」而當一個人擁有中庸的特質時，其實才是最大的機會，因為沒有人會將他視作威脅。
謝安在台灣長大，赴陸唸書後，曾前往香港至投資銀行巴克萊工作，由於毫無相關背景撐腰，他只能從無薪實習生做起。當時能夠進入香港投資銀行者，多是來自各方的頂尖人才，一個比一個專業，一個比一個天資聰穎，卻也一個比一個還高高在上。謝安認知到自己技不如人，但親和力十足，加上他來自台灣、中國與香港3個不同的背景，碰到什麼人都可以被當成是「自己人」，這樣的優勢不僅讓他做出業績，甚至使他成為金融海嘯中，最後生存下來直接三級跳升官的人。
在剛接手數字王國時，謝安也因傻氣、無害的性格，備受當時環球影業的總裁Jimmy Horowitz的關照；在好萊塢6大電影製片巨頭以「賭他能在數字王國撐多久」作為茶餘飯後的玩笑，來表達對他的不看好時，謝安也能一笑置之。在他心中有個屬於自己的定錨，他足夠認識到自己的「普通」，使他能運用能這份「普通」的力量廣結善緣，來應對競爭的環境與外界的雜訊，進而更上層樓。
「我所擁有的『普通』，確實讓我在對上下左右，對客戶、股東方以及管理團隊而言，都是一種很舒服的存在。」謝安說，現在這個世界衝突不斷、全球化倒退、信任不在，使得一個人擁有普通的個性，反而更讓人喜歡，「當你是過分的菁英，過度的自信，而且給人表現出一副捨我其誰的態度時，你往往得不到你想要的東西。」
有大部分的青年，甚至是初入職場的年輕人常因認知到自己的普通，而侷限了對未來的想像，謝安卻用自己的經歷去證明了一個比普通還要再更普通的人，其實最有飛往浩瀚宇宙的可能。