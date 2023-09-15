PLG／林書豪前往新北國王！高雄17直播鋼鐵人高景炎：感恩與感謝
華裔球星林書豪確定離開PLG（P. LEAGUE+）高雄17直播鋼鐵人隊，轉戰新北國王，其中最令球迷關心的就是GM「肯尼哥」高景炎，以及顧問鄭志龍的心情，兩人都有在社群感謝林書豪，並且鋼鐵人差點就打進季後賽，對高雄這片土地，帶來新的希望，身兼《NOWnews今日新聞》招牌節目「肯尼NOW星球」的主持人，高景炎發文表示：「恭喜你， 也感謝你為高雄球迷所做的一切，帶給我們一場又一場創歷史的熱情，我們熱身賽見。」
記者吳政紘/綜合報導
林書豪帶來「灰姑娘」式的傳奇故事，把鋼鐵人重新打造成爭冠勁旅，這其中鋼鐵人8連勝，他也砍下全場最高50分追平聯盟紀錄，以及一度扛下陣中主將的職務，加上呂政儒等老將也上緊發條，鋼鐵人差點打進季後賽，卻成為一段佳話。
林書豪帶來很多效應，包括門票、商品、人潮，加上「能見度」，過去高雄要發展職業運動十分辛苦，但林書豪到場後，宣布每一場都要送球鞋，球迷也樂得願意進場。
高景炎發文表示：「沉澱了一個晚上，回想到去年後半球季每一刻的熱情，除了感恩還有感謝。昨天有一個很好的朋友問我覺得會遺撼嗎？我想都沒有想就回答他，我已經擁有最棒的籃球回憶為什麼會遺憾？恭喜你， 也感謝你為高雄球迷所做的一切，帶給我們一場又一場創歷史的熱情，我們熱身賽見。」