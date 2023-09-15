名家論壇》鈕則勳／「郭霞配」拚大選　先跳出「影帝、影后」思維

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順此邏輯，郭董首選當然一定也會想邀請女性企業主或CEO來擔任其副手，以建構「拚經濟雙引擎」的定位，一方面強化自己可為台灣拚經濟的優勢，另方面更能呼應民眾希望經濟好、能加薪的需求，若女性CEO不可得，他也會想邀較資深的女性政治人物、金融專家、律師或知名教授，來呼應副手選擇的一般邏輯與社會期許。但這些作為首選的一線人士未必會願意與郭董搭配，畢竟民調顯示郭在四腳督中的支持度多是敬陪末座，和郭搭配除難以取勝外，也要面對選舉過程中的諸多變數，不符成本效益。或許也是在這樣情況下，只能退而求其次請作為藝人的賴佩霞擔任副手，是以賴便成了不得不的選擇，某程度也凸顯郭在副手這局有可能面臨了無牌可打的情境，畢竟藝人擔任副手，雖有前述媒體效果的利基，但也會有「戲味太重」的風險。
雖說在連署或是大選進程中，可能會有些無政黨傾向的選民，覺得郭董這招很有哏，他願意幫郭連署，也期待郭霞配在大選過程中也能有些有哏的行銷操作，讓大選更有看頭 ; 但是也有知識選民會認為郭台銘與賴佩霞都是政治素人，沒有政府行政經驗，對國政專業勢必不熟稔，怎能放心把國家政府交給他們經營？甚至也有選民會質疑，郭董若是以行銷炒話題的邏輯來選取副手、只求有新聞的話，哪你到底是如何看待台灣的民主政治？又是如何看待我們的總統大選？難道只是想過足「戲癮」與拉抬聲量讓媒體聚焦？當選民有這種疑慮，郭董又無法給個明確答案來說服的時候，這種疑慮的擴散對郭霞配當然是大風險。
而賴佩霞在記者會致詞、講到柬埔寨與一例一休等幾個議題時也幾度哽咽，吾人雖願意相信她是真情流露、心有所感，但不排除仍會有民眾覺得超過比例原則、甚至有「演很大」之虞 ; 我們當然清楚賴佩霞想藉她的好口才、儀態與豐富的肢體語言，來為自己的初登場自我加持，同時也希望拉抬郭霞配的支持度與形塑郭的總統架勢，但凡事剛剛好就好，不然被認為「秀」味太重，不僅「過猶不及」外，也可能產生「搶了主帥風采」的疑慮，反而犯了兵家大忌，不僅對手可能見縫插針、挑撥正負關係，也可能產生內部矛盾，畢竟要參選的是總統與副總統，而不是影帝與影后。
賴佩霞也指出，她的任務就是要落實郭台銘「整合在野」的心願，但坦白說，政治憑的是實力原則，而不是賴佩霞引以為傲的「溝通能力」，就算賴想對柯文哲及侯友宜說「好喜歡他們啊！」但是自己政治能量與經驗都不夠，郭董民調支持度在四腳督多是敬陪末座的情況，郭霞配又在地方首長與民代議席輸國民黨，政治魅力與基本盤輸柯文哲的情況下，只靠喊話要「在野整合」，除了會被認為是虛張聲勢、想做無本生意外，更可能導致藍白兩黨整合更形加速，郭霞配反而有被邊緣化的風險。
郭台銘與賴佩霞，商人加藝人搭配參選，雖然話題十足，也能為大選增添些許趣味性，但炒過新聞之餘，他們要如何展現硬功夫，在國政上面拿出有效能解決現今問題的良策，翻轉台灣政治，才是關鍵 ; 而不能只會哽咽點出眾人皆知的困境，或是高調喊著「主流民意聯盟」坐等黃袍加身，「郭霞配」能否後勢看漲？吃瓜群眾正敲碗等著看好戲呢！
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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