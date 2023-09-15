可不可悄漲價！純茶變40元　歐蕾「一次貴10元」：南北價差達10元

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以大受歡迎的可不可經典紅茶專門為基底，可不可升級推出「調果茶」、「雲蓋」、「金蜜」三大系列，打造15支特調茶飲選擇。不過眼尖的鐵粉看了全新菜單後發現，業者依據「北北基&離島、南部地區、其他地區」三種區域來設定不同的價格，而且大杯貴了5元、歐蕾系列更一次漲價10元。
記者觀察到北部大杯純茶變成40元，人氣歐蕾更是「一次貴10元」，而比對各地菜單後還發現，「南北價差最多達10元」，大杯熟成歐蕾北部要價65元、南部只要55元，大杯雲蓋黑蜜北部80元、南部75元。在網路論壇上也掀起討論，有粉絲哀嚎表示「喝不下去了」，《NOWnews今日新聞》記者詢問官方，目前未獲回應。
可不可全新調飲主打整顆鮮切檸檬與濃郁蜂蜜氣息，搭配經典熟成紅茶的「金檸熟成」；與清新文旦柚、綜合莓果醬搭配麗春紅茶的甘甜「柚果紅茶」，數不同果香風味的酸甜作品。歐蕾新作「黑蜜歐蕾」搭配醇厚鮮奶有獨特香氣；奶蓋系調飲「雲蓋胭脂」，則以有機玫瑰醬相稱蜜桃果香的胭脂紅茶，營造淡雅風味。
可不可熟成紅茶十五週年，打造「GO WILD 夠野」波紋迷彩主題，只要活動期間購買任一飲品，就能獲得限量紀念杯身杯膜，還可索取3款「北中南城市週年紀念店卡」；並同步推出紀念系列「品牌環保隨行杯」、「品牌週年保冷袋」與「品牌杯塞吸管套組」等周邊商品，已在全台門市與線上商城同步開賣，數量有限售完為止。
歡慶週年還祭出加碼優惠，全台消費滿150元即可獲得「品牌紀念貼紙包」（數量有限贈完為止，外送與合作平台不適用）；與外送平台Uber Eats合作推出9月20日至9月30日獨家優惠，「指定雲蓋系列飲品買一送一」與「消費滿額折20元」好康（每日優惠數量有限，售完為止）。
另外，85度C則聯名盧廣仲主演的《他馬克老闆》喜劇電影，全台門市推出超喜感、且充滿社畜心聲的飲料紙杯，上頭還有原著「我是馬克」親手執筆的幽默漫畫。消費者即日起至9月17日，門市APP註冊會員，單筆消費切片蛋糕任2片(含)以上，還有機會抽中《他馬克老闆》電影免費交換券和周邊商品。