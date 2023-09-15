駕駛注意！連假車禍「多5倍」　高公局揪3大主因　

連假到來，許多民眾都會開車出遊，但根據統計，連假期間車禍數量較平日高出5倍多，高公局分析，主要原因是沒有保持安全距離、沒注意車前狀況，以及變換車道不當。
記者許若茵／台北報導
中秋節及國慶日連續假期即將來臨，根據過往經驗，連假期間因車流量倍增，事故件數也較多。依據近年交通事故資料分析，連續假期國道每日平均肇事件數為138件，較歷年每日平均肇事90件約高出5成多，高公局表示，其肇事原因以未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當為主。高速公路局籲請用路人，行駛國道時切記不要疲勞駕駛並保持行車安全距離、勿任意變換車道，以免發生事故影響行程及遊興。
6月2日，國道1號北向199.7公里處1輛小貨車因變換車道或方向不當造成車輛翻覆，造成1人死亡。另6月7日，國道1號高架北向32公里處1輛小客車因未注意車前狀態追撞前車，導致多車追撞事故，造成1死1傷。
高公局提醒，民眾行經國道壅塞路段時，請務必保持耐心，與前車保持適當距離並依序前進；欲駛出國道的車輛，應先及早進入外側車道排隊，不可強行插入正在連貫駛出主線的汽車中間，以免影響行車安全與秩序，甚至因此違規受罰反而得不償失。
為分散連假期間國道尖峰時段車流，中秋節及國慶日連假期間實施單一費率及0-5時暫停收費；國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。民眾可多利用上述收費優惠時段上國道，避開壅塞時段。