杭州亞運／中華男籃跨聯盟賽確定不打　籃協：尊重球員的決定

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在原定熱身賽場次取消後，跨聯盟賽在9月16日及18日賽程表也將進行調整，16日下午5點由領航猿/夢想家培訓聯隊出戰臺灣銀行，晚間7點開幕典禮，晚間7點30分由臺北台新戰神出戰彰化柏力力；18日下午5點台灣啤酒出戰臺灣銀行，晚間7點領航猿/夢想家培訓聯隊出戰臺北台新戰神。
職籃球員工會聲明全文：
由中華民國籃球協會(後稱中華籃協)主辦之 2023 跨聯盟籃球邀請賽， 將安排亞運男籃隊參賽。經亞運男籃隊隊員討論後，盼能維持既定集 訓行程，並不配合參與相關賽事：
1. 未改善集訓行程安排問題： 中華籃協邀請球員參與亞運培訓隊時，未提供完整行程與計劃；球 隊在展開集訓後，才又增加具商業行為的賽事行程，綜觀整體集訓 期程及對手安排，實難感受「循序漸進提升體能及競爭強度」的策 略方針。 然繼日本邀請賽、瓊斯盃之後，中華籃協再次忽略球員一再表達 「應事前溝通」的立場，片面以國家隊之名要求球員配合協會主辦的商業賽事。此舉除置球員生涯於不必要風險外，更忽略了亞運代 表隊組訓資源為國家所支持，應審慎運用的精神，著實令人感到無 奈與遺憾。
2. 未改善後勤照顧問題： 針對相關議題，職籃工會早於 7 月 9 日發出聲明，表達期盼相關 主管機關及籃協能更重視「後勤規格及保險配套」等工作，可惜至 今包含奧運資格賽預選賽代表隊、中華白男女代表隊及亞運男女 代表隊在內，皆狀況頻傳。 例如：亞運培訓隊提出補充團隊後勤人力、防護物資等需求後，至 今已近 2 個月餘，仍未定案和到位；再者，被安排參加今年瓊斯盃 的全數選手直到賽事結束為止，都未曾被投保遇傷時能補償收入 損失的「運動員暫時失能險」；而不幸已發生傷勢的選手們，到現 在都必須自己想辦法處理傷後醫療、復健和理賠申請事宜。 依國內籃壇發展現況判斷，中華籃協無力制定具長遠視野的目標 與計劃無須意外，但連應具備充足經驗的組訓、集訓工作都要仰賴 隊職員自力救濟，難免詫異。
3. 未改善營收分配溝通問題： 至於中華籃協日前指稱「球員最關心的出場費」部分，職籃工會在 此要再次強調，出場費制度是廣納包含職棒工會在內的運動員意 見，明定於國民體育法內的協會法遵事項。職籃工會在職棒工會建 築的基礎上發展，繼承對單項協會的理解與溝通經驗，自然理解中 華籃協在行政與財務上或有為難之處，只盼協會願意開啟透明及 互信的協商。 為避免歹戲重演，建請中華籃協正面回應本會「建立『邀請選手參與 國際賽之踐行程序』及『參賽協議範本』」的建議，共商並落實賽事 分級、消彌資訊不對等的溝通障礙、創造選手主動參與的條件，讓國 家隊步入制度化及現代化。 最後再次重申，「資訊透明和開放溝通」是職棒工會自 2013 年訴求國 際賽權益保障以來不變的原則，職籃工會也將依循前行。球員們不是 拒絕代表國家爭取榮譽的機會，而是希望在被扣上「不顧榮譽、妄圖 私利」的帽子之前，我們能反思台灣籃球「為什麼不願意在制度和計 劃方面，做到應盡的努力和準備」？在安排各方政治領袖開球、頒獎、 宴請和發加菜金等曝光之前，是不是還有更多「讓運動員生涯獲得實 質幫助的基礎工程」該著手？又如果改變不該是現在，那該待何時？