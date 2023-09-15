河南拿逾億元作工程全部爛尾　公款去向一團謎

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和平里原本規劃藉由中央撥發的資金修建3座立體車庫，但當地居民表示，完工後根本沒啟用而且已破損，也沒接電，車庫裡滿是灰塵和飛絮又堆放垃圾。
因住戶2018年投訴影響採光，施工方接獲當地規劃局的通知拆掉其中一座，負責營造的業者還是照樣拿到全額466萬元的工程款，民眾停車難的問題依然沒解決。
修建蒲光社區的幼稚園和衛生室共撥付1800多萬元，實際僅動支逾600萬元，餘款下落不明，央視記者實地走訪，居然找不到幼稚園在哪裡，至於衛生室卻充作臨時工的住所堆滿雜物。
魏莊棚戶區改造原規劃闢建一條560公尺的道路，預定2017年完工，如今這條路仍然是斷頭路，所需工程款1700萬元早就核撥。
承建公司向記者透露，他們實際上只拿到600多萬元；河南長垣市棚戶區改造辦公室主任董鵬則說：「當時設想很好，但工作沒做到位，所以事與願違。」
人民日報對此發表「河南長垣民生項目爛尾，該打的板子不能省 」評論文章指出，項目資金拿了，民生項目黃了，不僅意味著中央資金被浪費，還意味著民生工程無法惠及於民。
文章說，令人費解的是，不僅項目爛尾了，連下發的資金也成了一筆糊塗帳，如此種種，都讓人覺得此事絕不尋常，4000多萬元資金沒有發揮應有的效用，問題出在哪裡？（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120915