等了7年重返資本市場！安謀Arm股價飆漲近25%　執行長談迎AI優勢

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由於全球有高達95%的智慧手機和近9成電子產品晶片處理器都是採用Arm架構，聯發科與Arm多年來都是合作關係，因此有投資顯得合情合理。另外外界認為，若台積電入股安謀，將可強化晶圓代工能量，再加上安謀已是全球晶片業最重要的設計基礎，台積電參股安謀將有助於擴大後續接單優勢。
時隔7年重返公開市場的Arm，14日以每股56.1美元開出，隨後上漲至60美元以上，盤中一度上漲30%，收盤價63.59美元，較首次公開發行股票（IPO）定價51美元，漲幅達24.69%。
安謀執行長瑞恩·哈斯（Rene Haa）也以「攜手並進，在Arm平台上建構運算的未來」為題po文。他指出，在公司過去33年的歷程中，Arm的同仁、合作夥伴和整個生態系攜手推動Arm運算平台的發展，在史上應用最為普及的CPU架構上，共同建構了全球最大的運算和軟體生態系。
基於Arm架構晶片的累計出貨量迄今已超過2,500億片，Arm CPU也已成為各類裝置的「大腦」。這些設計原則正是十多年來，基於Arm架構的晶片能驅動全球超過99%智慧手機的原因。而隨著每一個應用市場都同時需要更高的能源效率和運算效能，這使得在今天，2023年重新公開上市的Arm ，與軟銀於2016年私有化時大不相同。
瑞恩·哈斯指出，2017年，公司從為智慧手機和消費裝置設計通用CPU，轉而為特定市場設計專用CPU。Arm的成長不再僅由智慧手機市場定義。公司的業務更趨多元化，並在更多的行動裝置、雲端基礎設施、車用和物聯網 （IoT） 中，部署了因應特定市場需求的運算平台。
如今，合作夥伴對Arm的需求更勝以往。晶片製造週期所需的時間增加，產品交付的速度也不斷加速。同時，晶片變得越來越複雜，並被分解成更小的晶片，這些晶片則是由 IP 模組的子系統所組成。對Arm而言是一個新的成長機會，公司擁有的獨特定位，能為主要的應用市場提供運算子系統。公司的CPU 與軟體生態系之間的連結，正是Arm真正的優勢所在。
瑞恩·哈斯強調基Arm架構的人工智慧幾乎無處不在，身為Arm的執行長，最令他感到興奮的是，公司有機會將人工智慧帶給每個人，帶向每個地方。如今，Arm技術觸及全球70%的人口，這使公司在各類裝置上推進人工智慧方面處於獨特地位。做為一家上市企業，Arm將立足於更有利的位置，可以持續強化優異的工程團隊，並投資更多人工智慧機會。
瑞恩·哈斯指出，公司與同仁經歷這一切，成為更壯大且更強韌的公司。Arm及其生態系擁有無限的機會，今天的每件物品都已然是一台電腦，而在人工智慧的時代，全球的運算需求是永無止盡的。公司將攜手打造運算的未來，一個建構於Arm之上的未來，他已迫不及待見證公司寫下的歷史新篇章。