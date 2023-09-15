農業部不給、衛福部給！盧秀燕霸氣串聯藍縣市力阻「蛋蛋危機」

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盧秀燕今（15）日繼續列席議會，也帶來好消息。她表示昨天已指示農業局，從口頭拜託改為正式行文農業部，以關心民眾食安為出發點，希望農業部提供進口蛋品的流向。此外，衛生局已向衛福部拿到片斷資料，台中有家進口商有進蛋，倉儲在台北市；桃園有家進口商，倉儲在台中市，三市將互相委託、啟動專案稽查。
盧秀燕說，根據目前的資訊，農業部准許10個國家進口蛋到台灣，目前已有7國的蛋進來，「不只巴西蛋、還有土耳其蛋、荷蘭蛋」。她說，過去在邊境檢查時，巴西蛋、土耳其因含動物用藥被攔截，但農業部做的是抽驗，而非逐批細部檢驗，為確保這些蛋的安全，她主張農業部務必將去向資料交給各縣市政府，由地方加強檢查。
盧秀燕說，國人很多食物都有蛋，現在出現「蛋蛋危機」，台中市民都很擔心，地方政府必須掌握流向，目前台中市先以片斷資料加強稽查，她拜託中央「請給我們相關資料」。至於學校午餐部份，她再次強調，原本就有嚴格規範，必須使用國產肉品、蛋品，教育局將加強稽查，了解契約商有沒按契約，嚴重違規者將解約。
台中市議會民進黨團總召何文海表示，把關食安不分藍綠，民進黨團將一致支持市府稽查進口蛋、也希望中央能將進口蛋流向資料告知地方政府。