柯文哲要再討論干政定義　黃暐瀚：拜託你不要選　中華民國會完蛋

農業部不給、衛福部給！盧秀燕霸氣串聯藍縣市力阻「蛋蛋危機」

▲台中市長盧秀燕表示，已經拿到部份進口蛋的流向資料，將串聯台北市、桃園合作稽查。（圖／台中市政府提供，2023.09.15）
▲台中市長盧秀燕表示，已經拿到部份進口蛋的流向資料，將串聯台北市、桃園合作稽查。（圖／台中市政府提供，2023.09.15）

記者顏幸如／台中報導

進口蛋引發連串爭議，台中市長盧秀燕昨透露，市府為人民食安把關，向農業部索取進口蛋流向資料被拒，「我不懂為何這麼保密」。！今天她宣佈好消息，衛生局向衛福部索取到片斷資料，台中市初步聯合台北市、桃園市進行第一波稽查，全力阻止蛋蛋危機。民進黨台中市黨團表示會力挺盧秀燕為食安把關，也呼籲農業部儘快給資料。

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕昨天在議會答詢時表示，市府曾向中央索取專案進口巴西蛋的流向，農業部卻表示「不方便給」。她有點動氣的說：「我不懂為什麼中央拒給、為什麼這麼保密！」

盧秀燕今（15）日繼續列席議會，也帶來好消息。她表示昨天已指示農業局，從口頭拜託改為正式行文農業部，以關心民眾食安為出發點，希望農業部提供進口蛋品的流向。此外，衛生局已向衛福部拿到片斷資料，台中有家進口商有進蛋，倉儲在台北市；桃園有家進口商，倉儲在台中市，三市將互相委託、啟動專案稽查。

盧秀燕說，根據目前的資訊，農業部准許10個國家進口蛋到台灣，目前已有7國的蛋進來，「不只巴西蛋、還有土耳其蛋、荷蘭蛋」。她說，過去在邊境檢查時，巴西蛋、土耳其因含動物用藥被攔截，但農業部做的是抽驗，而非逐批細部檢驗，為確保這些蛋的安全，她主張農業部務必將去向資料交給各縣市政府，由地方加強檢查。

盧秀燕說，國人很多食物都有蛋，現在出現「蛋蛋危機」，台中市民都很擔心，地方政府必須掌握流向，目前台中市先以片斷資料加強稽查，她拜託中央「請給我們相關資料」。至於學校午餐部份，她再次強調，原本就有嚴格規範，必須使用國產肉品、蛋品，教育局將加強稽查，了解契約商有沒按契約，嚴重違規者將解約。

台中市議會民進黨團總召何文海表示，把關食安不分藍綠，民進黨團將一致支持市府稽查進口蛋、也希望中央能將進口蛋流向資料告知地方政府。


台農蛋董座抱怨幫農業部揹鍋　柯文哲笑預言：這個故事還會燒很久

農業部拒提供進口蛋流向　盧秀燕：不懂為何這麼保密

不滿消費者被矇騙　台中藍立委參選人告農業部3官員詐欺圖利

全民揪「壞蛋」代價曝光！中市府：重大食安案件檢舉獎金高達70%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞