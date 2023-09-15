金鐘58／迷你劇集戰將出爐！賴佩霞、蔡亘晏假戲真做入死亡之組
第58屆電視金鐘獎昨（14）日公布入圍名單，今年迷你劇集（電視電影）競爭激烈，《人選之人-造浪者》提名14項居冠，《你的婚姻不是你的婚姻》以11項追後，形成4組自己人打自己人的局面，分別是《你的婚姻不是你的婚姻》劉冠廷和藍葦華同搶視帝，夏于喬與孫可芳爭逐視后；《人選之人》卜學亮和戴立忍同搶男配角，蔡亘晏與賴佩霞爭逐女配角，8人都是實力派演員，除了賴佩霞，其他7人都拿過或曾入圍金鐘獎及金馬獎，堪稱死亡之組，其中賴佩霞、蔡亘晏的角色都有假戲真做的共同點。
記者楊穎軒／綜合報導
卜學亮以《人選之人》公正黨副秘書長「高振綱」一角對上同劇飾演立法院長、副總統候選人「趙昌澤」的戴立忍，綜藝掛的卜學亮過去多次入圍金鐘獎節目主持人，本屆首次以戲劇作品獲得演技類獎項提名，戴立忍在大小螢幕打磨30多年，曾奪下金馬獎男配角、導演、金鐘視帝，已經是公認的老戲骨，於《人選之人》詮釋背著妻女和年輕女黨工不倫的政客，角色難度比卜學亮高，一內斂一外放，其實各有千秋。
科班出身的蔡亘晏有舞台劇底子，耕耘戲劇圈多年，曾在《百日告別》床戰五月天石頭，背部全裸，去年以恐怖片《咒》攀上事業巔峰，問鼎北影、金馬影后，雖然鎩羽而歸，不過今年又憑《人選之人》公正黨文宣部副主任妻子角色獲得金鐘獎評審青睞，與真實老公黃健瑋的表演如生活，看似簡單卻拿捏不易，而賴佩霞於同劇演出總統參選人「林月真」搶盡一票主角鋒頭，表演令人驚豔，現實生活也投入2024年總統大選，話題性勝於蔡亘晏。
夏于喬從國片《總舖師》後積極轉型為實力派演員，也交出不少佳作，尤其《灼人秘密》突破形象的演出被視為當年金馬獎遺珠，可塑性高、表演面向廣的她，本屆金鐘獎以《你的婚姻不是你的婚姻：梅莉》入圍迷你劇集女配角，演活在家庭和夢想間努力取得平衡的家庭主婦，贏得觀眾共鳴，這也是夏于喬首次提名金鐘獎演技類獎項，至於以《聖筊》單元第五度提名的孫可芳早就是金鐘獎常客，曾以《天黑請閉眼》拿下一座女配角獎，雙姝皆有優勢。