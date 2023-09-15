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排隊老店「彰化皇家排骨飯」漲價至100元！老闆喊對不起親曝內情

▲豬肉成本上漲，讓彰化排隊名店「皇家排骨飯」調漲售價，其中招牌排骨便當將從90元漲為100元。（圖／翻攝google地圖）
▲豬肉成本上漲，讓彰化排隊名店「皇家排骨飯」調漲售價，其中招牌排骨便當將從90元漲為100元。（圖／翻攝google地圖）

記者葉盛耀/綜合報導

物價齊飛，成本上漲，小吃店也喊吃不消，紛紛調漲價格。每逢中午用餐時段都大排長龍的彰化「皇家排骨飯」，目前確定招牌的排骨便當，將從90元漲為100元，漲幅等於超過1成。老闆親曝因為豬肉價格上揚，也讓他只能連喊對不起。另外，彰化小吃肉圓，老店中包含「阿三肉圓」、「老担阿璋肉圓」，也都於近日調漲至招牌肉圓每顆55元。

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許多老彰化人應該都知曉的皇家排骨飯，據悉其知名度與彰化肉圓及爌肉飯齊名。在地經營超過30年，排骨以獨家香料醃漬，再裹粉油炸，外表酥脆且大塊又厚實，吃起來酥嫩不柴，搭配4樣配菜，就能飽餐一頓，因此是許多學生與上班族共同的回憶。

▲皇家排骨飯的招牌排骨飯，有著大塊又厚實的炸排骨。（圖／取自網路）
▲皇家排骨飯的招牌排骨飯，有著大塊又厚實的炸排骨。（圖／取自網路）
皇家排骨飯近兩年不斷調漲售價，2022年時排骨飯已漲至85元，今年則已先漲至90元，日前再宣布將漲至100元。老闆公開表示，因為各項成本都不斷上揚，尤其是豬肉價格持續上漲，讓他只能高喊：「源頭漲不停，對不起，不得不跟漲。」

其實彰化小吃店近期也紛紛有老店都調漲價格，像是電影《那些年，我們一起追的女孩》而更紅的「老担阿璋肉圓」，也於今年8月底開始每顆肉圓漲5元，從原本的50元漲到55元，老闆當時公開表示是因原物料持續上漲，售價必須提高。而另一家知名老店「阿三肉圓」，招牌肉圓也於今年4月同樣從50元漲到55元，老闆同樣表示是因為豬肉價格飆漲，不得以而需調整售價。

▲彰化知名的肉圓店「阿璋肉圓」，也於今年8月底調漲價格，每顆招牌肉圓將漲5元，至每顆55元。（圖／翻攝台中中友百貨臉書）
▲彰化知名的肉圓店「阿璋肉圓」，也於今年8月底調漲價格，每顆招牌肉圓將漲5元，至每顆55元。（圖／翻攝台中中友百貨臉書）

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