PLG／林書豪生涯薪資已賺超過20億 加盟國王年薪有望破百萬美元
華裔球員林書豪宣布加盟高雄鋼鐵人，成為籃壇當下最受矚目的話題。目前他生涯已經賺進約8千萬美元的薪資，本季國王開給他的價碼大概有多少呢？目前球團選擇不公開合約的年薪和年限細節，不過仍能從一些細節去推敲。
運動中心/綜合報導
林書豪在2019至2020年的賽季加盟北京首鋼，拿著價值550萬美元（新台幣約1.6億元）的合約，後來解約挑戰NBA失敗、身價下跌、加上CBA限薪令，他第2次前往中國職籃時的薪資已沒有像之前那麼多，但還是十分可觀，中國知名記者賈磊爆料仍有200萬美元左右的價碼，若以他該季打的場次來看，應至少也有賺到4-50萬美元。
林書豪生涯在NBA賺進6571萬美元（約台幣20億2670萬），在CBA時期賺到了大約800萬美元，就算不計他在2019年與中國球鞋品牌「特步」簽下3年750萬美元（新台幣約2.3億元）的代言、以及各種商業廣告費用，他生涯光是打球所獲得的薪資就在8千萬美元以上。
據了解，鋼鐵人季後很積極想簽回林書豪，而且並非沒有機會讓他再次回歸，只是後來因為諸多因素而沒能再續前緣。但在價碼方面，初估鋼鐵人並不比國王要低。
去年林書豪是過年後才加盟，有媒體爆料他只拿到半個賽季的薪水，差不多是50萬美元，這次國王開給他的薪資若相距不遠，那他打滿完整賽季，就有機會拿到100萬美元的年薪（約3084萬台幣）。