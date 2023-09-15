兒子被起訴創「現任總統子女」首例！拜登拚連任受累

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案件緣起於韓特2018年在老家德拉瓦（Delaware）購買一把點三八手槍時聯邦資料登載不實。韓特在填表時答稱沒有施用毒品，但遭檢察官查出說謊。韓特曾公開坦承苦於酒精與快克古柯鹼（crack cocaine）成癮，而他也在與買槍差不多的時間進出勒戒所。
韓特若遭定罪，最重可判刑25年併科75萬美元（約新台幣2398萬）罰金；不過沒被控在其他犯罪中使用武器的非暴力初犯，很少會因此入獄。
韓特因購槍時在必填表格上謊稱自己當時並無違法用藥被控2項罪名。基於相關不實陳述，韓特又面臨第3項指控，即他在當年10月違法持有槍枝。
路透社報導，這宗向美國德拉瓦州聯邦地方法院提起公訴的案件，是美國現任總統子女遭起訴的首例。
80歲的拜登正尋求明年連任，且很有可能會再對上77歲、面臨4項刑事審判的前總統川普。韓特與川普的官司大戲無疑會對2024美國總統大選選情造成影響。
近期升任特別檢察官的魏斯（David Weiss）在起訴內容裡並未提及韓特涉及違反美國稅法的行為。
韓特面臨的新指控是由日前晉升的司法部特別檢察官魏斯（David Weiss）提出，這些指控並未提及任何違反美國稅法的行為。原本韓特的涉案調查裡有涉及到稅務方面的犯行，且原擬要讓韓特就2項情節輕微的稅務指控認罪，並連同另一項計畫來免除買槍遭起訴，但這份認罪協議在7月間的庭訊時意外破裂。
針對韓特的稅務調查仍在進行。魏斯先前表示，稅務的部分若要起訴，不是向華府地區就是向洛杉磯的加州中區聯邦地方法院。
韓特多年來一直是川普和其共和黨盟友猛攻的焦點。他們指控韓特犯下與烏克蘭和中國有關的不當行為。韓特曾擔任遊說工作、律師、投資銀行家和藝術家。
雖然共和黨議員收集拜登有時會加入與韓特商業往來對象的電話，但共和黨人尚未拿出拜登據以牟利的證據。
聯邦眾議院監督委員會共和黨籍主席柯默（James Comer）說：「今天韓特的起訴只是小小的開端，但除非美國聯邦檢察官魏斯調查所有涉及欺詐和意圖干預的人士，否則很明顯就是拜登的司法部在護航韓特和他父親。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1120915