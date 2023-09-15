中國提iPhone安全問題　北京警告美方「手中有牌」

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歐布萊特石橋集團（Albright Stonebridge Group）負責中國與科技政策的副合夥人崔歐洛（Paul Triolo）認為，中國政府是故意釋放含混不清的訊號，時機經過巧妙計算，其目的是向美國拜登政府和企業界發出警告，即「我們手裡還有牌可打」。
崔歐洛認為，北京此舉對蘋果在中國的銷售影響可能很小，也不太可能威脅到蘋果在中國的工作崗位。因此，這是北京的一步高招，對中國的負面影響很小，但具有巨大的象徵性價值。
一些華爾街分析師表示，各種跡象表明，即使是與中國政府關係良好、在全球第二大經濟體擁有龐大市占率的公司，也不能免於中美兩國之間緊張局勢的影響。
華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）國際商務研究總監芮恩希（William Reinsch）說，北京的做法在一定程度上是衝著美國對華為的禁令而來的，他們可能認為，既然美方視華為有安全風險，那麼將蘋果視為同樣類型的安全風險是合理的，並提供助力讓華為重返全球高端智慧手機的競爭之列。
芮恩希指出，大多數美國公司目前都不能指望在中國能被公平對待。蘋果的境遇表明中國的決策並非基於一家公司是否友好或合作，而是中國在當下如何評估自己的戰略利益，以及這是否有助於實現安全目標，是否傳遞了有用的訊號。
美國之音報導，蘋果剛剛發布了新一代iPhone和Apple Watch等新品，但與往年相比，未能在中國消費者中引起轟動，有關新iPhone發布的話題也沒有登上微博熱搜。
相反地，受到美國嚴厲制裁的華為，上週搶在蘋果之前率先發布了一款稱網速可達到5G標準的智能手機Mate 60 Pro。這款新手機在幾個小時內就被搶購一空，並且還持續接到大量預訂。（編輯：唐佩君/張淑伶）1120915