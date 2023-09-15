賴佩霞當郭台銘副手！命理師評「最強帝王組合」 幕僚找她更助攻
郭台銘宣布獨立參選，欽點賴佩霞成為副手，由於賴佩霞從未出現在外傳名單中，且首次有演藝圈人士角逐總統大選，引起外界嘩然。不過今年5月就預言郭將獨立參選的命理師楊登嵙，則斷言讓人跌破眼鏡的「郭賴配」，反而是「最強帝王組合」，若是能再延攬這位當軍師，對選情更是大加分。
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郭台銘先前表示，挑選副手有4大條件：第一，能力比他強；第二，是位女性；第三，互補性；第四，減少政治色彩。而昨（14）日郭台銘正式宣布，將與賴佩霞搭檔競選2024總統大選，郭台銘還大讚賴佩霞是萬中選一的最佳人選。
命理師楊登嵙分析，賴佩霞1963年6月8日歲次癸卯，生肖屬兔，壬水夏生，面相眼神充滿智慧、歷練，「法令紋」寬廣而深長，不折不撓、克服困難。而郭台銘1950年10月18日生，歲次庚寅，生肖屬虎，丙火秋生，面相眼神銳利，「法令紋」廣大如鐘，上圓下寬，不斷裂，運勢強勁。兩人搭配是「最強組合」，發揮最佳互補。
命理師楊登嵙提到，若是郭能找來「護國神山」台積電太座張淑芬，擔任競選總顧問，即使不是副手一位，也會對選情助攻大加分。不過賴佩霞正面臨雙重國籍問題，中選會表示，連署參選時不會審查候選人國籍，但登記時則不可有外國籍。目前距最後登記日11月24日還有69天，放棄美國籍需要2至6個月時間，賴佩霞能否順利參選仍充滿變數。