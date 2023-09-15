特企／《我想成為影之強者》公開遊戲特色和約會系統

《我想成為影之強者！Master of Garden》遊戲內採用精緻3D角色模組，搭配全新的原創劇情以及採用和動畫相同的知名聲優全程配音，絕對能讓玩家重溫觀看動畫的時的感動！由原作者親自監修的原創支線故事【七影列傳】，更是能夠補完作品中的各種小細節，同時一窺七影們成長的軌跡！
《我想成為影之強者！Master of Garden》有著輕鬆好上手的Combo戰鬥系統，讓玩家可以沉浸劇情時同步享受遊戲的刺激與快感！職業分為坦、補、打三類與屬性相剋，吃重組合搭配，考驗玩家腦力與策略，戰鬥進行中最高可實施5Combo！操作順序是戰鬥中的致勝關鍵，簡單易上手！體驗輕鬆無負擔享受Combo快感！透過改變施放順序，全員BUFF加成倍率也不同！透過使用不同職業定位帶來的Combo效果，即使玩家陷入不利的狀況都有機會扭轉局勢獲得勝利！
遊戲內除了劇情、戰鬥以外，有著獨特的約會系統！玩家可以在遊戲中與自己喜歡的七影約會、聊天，享受戰鬥以外的生活，同時更加深入的了解七影的內心與喜好。約會系統採用多樣的聊天內容，可跟角色互動交流培養好感度，並隨自己的喜好選擇不同回覆內容，且根據對話選項的不同，也會出現不一樣的反應，帶給玩家滿滿的沉浸式體驗！
《我想成為影之強者！Master of Garden》透過卡片覺醒、即便是低階卡片也可升級至SS！其他如魔道具、裝備、等級等皆可透過刷關卡強化，輕鬆蒐集稀有素材做出強力武器！除了劇情戰鬥以外，遊戲提供了ＰＶＰ對戰系統與多人公會系統，ＰＶＰ對戰（武心祭）會根據牌組、戰力、裝備能力取決勝敗，每日15:00結算一次給獎，爭取最高排名獎勵！
「魔界殲滅戰爭」為公會協力BOSS關卡，玩家可與親朋好友一起組織自己專屬的公會，和公會成員一起挑戰討伐魔獸！公會成員互相競爭，協力討伐BOSS！比拚所獲得的積分一較高下！
「魔力爭奪戰」可與對戰對公會進行的防衛牌組戰鬥，每場戰鬥需要公會成員２０人以上進行參與，獲勝後可獲得增益效果和獎勵！讓接下來的戰鬥更加刺激！與夥伴們一同作戰，成為最強公會！最後提醒玩家們記得趕緊參加事前預約！也許你將是那位獲獎幸運兒！官方後續將推出精彩活動，欲知更多第一手情報，請密切鎖定遊戲官方粉絲團。
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