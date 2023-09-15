▲扶助家庭每3戶就有1戶疾病纏身！　家扶籲：「這樣做」伴弱勢兒長出力量

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弱勢家庭健康問題不少 弱勢兒成為家庭照顧者家扶年報統計顯示，2022年全台扶助的2萬6千戶弱勢家庭中，有超過8千戶的家長面臨「健康問題」，將近每3戶家庭就有1戶為家長的疾病所擾，且該困擾在近五年皆居前兩名，這議題特別值得注意的是，生活實況中弱勢兒少可能成為照顧者現象。
根據家扶2021年《弱勢家庭照顧能力與需求調查》顯示，扶助家庭遭遇家人傷病時，有3成6的家庭會期待兒少分擔照顧責任，且隨著兒少年紀越大，期待兒少投入分擔家庭照顧責任的比例越高。
肌肉萎縮手腳退化 罕病童仍積極進取家扶年報統計顯示，五年來兒少具「健康問題」之家戶數成長近四成，然而實務中卻也看見許多為病痛所困擾的孩子能突破身體限制，積極展現潛藏的特質和天賦的動人故事。升高一的小安幼時罹患肌肉萎縮症，仰賴輪椅代步，雙手功能也日漸退化，家住山區蚊蟲多，肢體無法自如阻擋被叮咬下，常穿著長袖衣褲；拿筆相當吃力，卻能認真完成每一份作業，書寫工整獲同學讚嘆；努力學業和英語口說是超級搶分王，同學都搶要跟他同組。
不畏逆境挫折 守護家人健康疾病困擾讓弱勢兒少在成長的道路上有更多阻礙，但為找到屬於自己的力量和光芒，孩子堅定學習、奮力生活。家扶兒少都有一種面對逆境挫折不被打倒、努力讓自己復原的「超能力」，但也想告訴大家，這些孩子依然只是孩子，他們已經表現很棒、承擔很多，希望我們這些大人們絕對不能放手。只要大眾願意給予支持和幫助，就能共同陪伴弱勢孩子長出脫離貧窮的力量。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59201
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