勤業眾信否認政治壓力 民進黨酸：民眾黨是恐怖情人遭拒後情勒
民眾黨日前宣布與勤業眾信聯合會計師事務所合作，成立「第三方檢舉平台」，未料時隔一天，勤業眾業宣布終止合作，民眾黨稱受到政治壓力，但勤業否認。對此，民進黨發言人張志豪今（15）日酸說，民眾黨是恐怖情人，被勤業眾信拒絕後，開始情緒勒索，「民眾黨一再故技重施，是廉價抹黑，勤業眾信的聲明看起來很清楚，難道是民眾黨的閱讀能力有問題？」
記者陳佩君／台北報導
張志豪提到，選舉應是將主張的國家未來方向講給大家聽，而非把不同想法的人或政黨團體都惡意貼上標籤，連帶扭曲抹黑，製造仇恨也造成社會裂解。
張志豪說，民眾黨昨天晚間再遭勤業眾信聲明打臉，強調「終止委任服務主要因為服務範圍已經超出合作原意，並無所謂政治因素」，歸咎原因根本是民眾黨主席柯文哲超譯並誇大合約內容，想把責任外包，相關言論嚇跑勤業眾信，甚至許多人認為根本是民眾堂黑幫勢力強大，才趕走國際外部評議機制，「民眾黨應該自我檢討，不要一再把民進黨當成政治提款機」。
張志豪痛批，民眾黨一再慣性抹黑，造謠生事、抹黑攻擊民進黨，用盡不負責任的奧步，結果事後裝傻裝無辜裝沒事，「過去實在太多造謠抹黑案例，民眾黨罄竹難書，奉勸柯文哲主席不要再強辯，快道歉比較實在！」