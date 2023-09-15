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金鐘58／4劇雙黃蛋入圍掀內戰！《模仿犯》吳慷仁、姚淳耀爭視帝

▲《模仿犯》集結實力派演員演出，這次金鐘獎就有4人入圍，左起為姚淳耀、江宜蓉、吳慷仁、庹宗華、侯彥西。（圖／翻攝自《模仿犯》臉書）
▲《模仿犯》集結實力派演員演出，這次金鐘獎就有4人入圍，左起為姚淳耀、江宜蓉、吳慷仁、庹宗華、侯彥西。（圖／翻攝自《模仿犯》臉書）

記者江芷稜／綜合報導

第58屆金鐘獎昨（14）日公布入圍名單，戲劇類節目的準視帝、視后名單堪稱是死亡之組，4部戲劇出現雙黃蛋的雙主角、雙配角入圍，如《模仿犯》的吳慷仁、姚淳耀，在劇裡剛好是正派與反派的對立組合，資深前輩陳博正與庹宗華在劇裡同樣飾演擔憂女兒受害的爸爸，深入演技讓觀眾揪心不已，究竟誰能擄獲評審的青睞，等到10月21日頒獎典禮上才能見分曉。

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▲《模仿犯》裡的吳慷仁和庹宗華都是金鐘視帝。（圖／資料照）
如今全球影音串流平台風行，戲劇作品眾多，要能抓住目光，光靠一個大咖撐起全劇的情節，已經不再復見，加上台灣實力派演員雲集，在預算、人脈足夠的前提下，只要有好劇本的作品，就能廣邀大牌們加入，在Netflix播出的《模仿犯》擁有吳慷仁、姚淳耀、庹宗華3位金鐘視帝和金馬、金鐘雙料男配角陳博正共同飆戲，在播映時就是一大話題。

▲金鐘獎入圍名單的視帝登上「死亡之組」，《模仿犯》姚淳耀對戰吳慷仁。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲金鐘獎入圍名單的視帝登上「死亡之組」，《模仿犯》姚淳耀對戰吳慷仁。（圖／記者鄭孟晃攝）
吳慷仁曾入圍過8次金鐘獎，以《一把青》勇奪男主角獎、《麻醉風暴》獲得男配角肯定，為戲增肥、變裝扮女人，百變風格什麼都能演的特色，讓他在觀眾心中就是演技代表人物，而姚淳耀熬過10多年沒戲拍的日子，以《鏡子森林》2020年首次入圍男主角就敲響金鐘一鳴驚人，這次他在《模仿犯》裡以亦正亦邪、讓人無法猜透心思的記者，角色發揮空間相當大。

▲李銘忠以《台灣犯罪故事－生死困局》入圍「戲劇節目男主角獎」，表示：「這消息感覺很夢幻很不可思議。」（圖／凱渥提供）
▲李銘忠以《台灣犯罪故事－生死困局》入圍「戲劇節目男主角獎」，表示：「這消息感覺很夢幻很不可思議。」（圖／凱渥提供）
來自馬來西亞的李銘忠，這次以《台灣犯罪故事》裡的逃亡罪犯一角，首次敲響金鐘，他追隨哥哥李銘順腳步來到台灣發展，開始受到矚目，李銘順憑藉收放自如的表現囊括金鐘視帝、男配角等3個獎座，這次李銘忠能否像哥哥一樣抱回獎項，最大勁敵就是同劇不同單元的薛仕凌！

▲鍾欣凌（左）、薛仕凌奪金鐘視后視帝。（圖／三立）
▲薛仕凌（右）2021年雙料獲得金鐘視帝及迷你影集男配角。（圖／三立）
薛仕凌以演唱組合「大嘴巴」出道，擁有2座金曲獎的他轉戰戲劇圈表現亮眼，2021年以《生生世世》、《做工的人》雙料獲得男主角、男配角獎，可以細膩表達同志糾結心理，也能粗獷嚼檳榔演出憨厚的底層工人，轉型非常成功，去年再度以《茶金》、《我是自願讓他殺了我》雙料入圍男配角，這次更是來勢洶洶，再度叩關男主角寶座，將與吳慷仁、姚淳耀2位視帝強碰。

▲陳博正（左）與李亦捷（左）互動充滿祖孫溫情。（圖／Netflix提供）
▲陳博正（左）與李亦捷（左）在《模仿犯》互動充滿祖孫溫情。（圖／Netflix提供）
入圍最佳男配角的庹宗華和陳博正，都是戲劇圈資深老戲骨，庹宗華2005年就以《孤戀花》拿過男主角獎，近年則化身爸爸代言人，在《模仿犯》和《關於我和鬼變成家人的那件事》裡詮釋為子女擔憂的父親，在《搜尋者》飾演酗酒、家暴的壞爸爸，在戲裡的一舉一動都讓人揪心，而陳博正更是金鐘常客，入圍過5次男配角、1次男主角獎，且以《雨後驕陽》、《你是我的唯一》2次獲獎，2位實力派演員魅力可說是旗鼓相當。

▲鄒承恩喪父低潮2年，進醫院急診室差點窒息。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）
▲鄒承恩在《我願意》飾演邪教的信徒。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）
▲姚淳耀（左）與楊大正在《我願意》扭打。（圖／絡思本娛樂製作提供）
▲姚淳耀（左）與楊大正在《我願意》扭打。（圖／絡思本娛樂製作提供）
相較下來，以《我願意》入圍男配角的鄒承恩和楊大正，算是金鐘新人，兩人在戲裡飾演邪教使者與受害者，與吳奕蓉都有感情糾葛，鄒承恩繼《哇！陳怡君》後再度入圍男配角獎，他在劇裡以俊帥外表、溫柔語氣，引誘信徒們慢慢走入陷阱，突破以往的陽光型男形象。楊大正更是為了戲劇獻出兩個第一次，他在劇情裡因事故導致聾啞，私下特地去學手語，並做實地訪談了解瘖啞人士的心理層面，也為開校車的角色職業去考大客車駕照，將自己與角色合而為一的沉浸式演出，果然獲得青睞。

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