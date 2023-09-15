超消暑！麥香「這」款新品熱銷百萬瓶 加碼3秒影片拯救酷熱校園
提到超商國民飲品，耳邊自動響起熟悉的旋律，麥香是不少人從小到大陪伴在身邊的不敗飲品，不只經典口味陪伴著大家成長，近日炎炎夏日氣溫屢創新高，暑氣逼人讓人總是想喝點清涼解渴的飲料，化解燥熱帶來的心煩意亂，而麥香也聽見消費者的聲音了，睽違多年推出新口味「麥香檸檬紅茶」，果然一上市就引起搶購潮。
生活中心/綜合報導
到底是什麼讓民眾為之瘋狂？這款新品麥香檸檬紅茶，是選用兩種不同海岸盛產的檸檬果香，作為檸檬紅茶的不同口感基底，其中使用承蒙日本果農仔細呵護的瀨戶內檸檬果香，微酸卻不苦澀，更帶點甜度讓酸味更加順口，而另一個地中海檸檬香氣十足，尾韻回甘，讓檸檬味口齒留香！再選用獨特果香味的紅茶，激盪出兩種不同檸檬的清爽香氣，打開瓶蓋先迎來嗅覺的芬芳，再進入唇齒間，感受著夏日酸甜清爽的好滋味。
統一企業公共事務室部長凃忠正表示：「麥香檸檬紅茶於統一7-ELEVEN獨家販售，新口味一上市就備被受消費者喜愛，銷量直接突破百萬瓶」，而麥香檸檬紅茶身為麥香新同學，也從九月開學後推出第二件10元優惠，希望能在酷暑下，提供清涼飲品新選擇，來為這些辛苦學習的學生應援。
另外，麥香也加碼新活動，為了拯救備酷暑侵襲的校園，學生們只要錄製一段可以證明學校真的熱爆的3秒影片，再到粉絲專頁和Instagram上留言，並標記#(學校名稱)需要千瓶#麥香檸檬紅茶 讓開學爽快沁涼，就有機會被選上，直接全校分享1000瓶的麥香檸檬紅茶，跟同學、老師們一起趕走這可怕的酷暑。