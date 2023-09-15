可樂旅遊攜手中華職棒！號召200位球迷前進東京巨蛋
可樂旅遊跨界與「中華職棒大聯盟」合作，力邀200位球迷前進日本攻蛋，睽違6年再度舉辦的「亞洲職棒冠軍爭霸賽」，將在11月16日至11月19日於日本東京巨蛋舉行。對此，可樂旅遊獨家規劃「2023亞洲職棒冠軍爭霸賽in東京」自由行6日，每人最低4萬3800元起（含稅），安排入住市區飯店，享機場／飯店／球場專車接駁服務，凡參團的球迷朋友們可獲得中華隊應援球衣，在內野專屬加油區熱血吶喊，還有機會與球員、啦啦隊近距離互動。
記者許若茵／台北報導
可樂旅遊說明，「2023亞洲職棒冠軍爭霸賽in東京」自由行6日，將安排旅客搭乘星宇航空前往東京，入住淺草橋、蒲田等市區酒店，讓球迷在看球之餘，也能自由到市區觀光、購物、吃美食。遊程規劃11月15、16兩個出發日，球迷們如選擇11月15日抵達東京，隔天再前往觀賽，回程能與球員搭乘同航班返台；若11月16日出發，一下飛機即有專屬接駁車前往東京球場，無論哪一天，中華隊的精彩賽事絕不漏接。
如果想近距離一窺球員與啦啦隊的魅力風采，可樂旅遊表示，「台灣應援團」行程，獨家參加球星、啦啦隊見面簽名會，除此之外，現場還有抽獎活動，有機會可以抱走中華隊「全隊簽名球」，「2023亞洲職棒冠軍爭霸賽in東京」自由行6日，包含：「台灣VS日本」、「台灣VS韓國」、「台灣VS澳洲」對戰組合，及季軍戰或冠軍戰的內野門票共4張、中華隊應援球衣1件，球迷可於「台灣應援團」專屬區支持國家隊。觀看比賽外，行程加碼贈東京巨蛋野球殿堂博物館門票，為這趟假期製造更多棒球的熱血回憶。
可樂旅遊提到，「2023亞洲職棒冠軍爭霸賽in東京」自由行6日將於9月19日上午10點準時開賣，歡迎球迷報名，直衝日本東京巨蛋，為最強中華隊應援吶喊。