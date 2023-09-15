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張柏芝沒化妝被拍！生病全面停工1個月　43歲私下真實長相瘋傳

▲張柏芝病倒停工，近日搭機被目擊，私下狀態引發關注。（圖／翻攝自張柏芝工作室微博）
▲張柏芝病倒停工，近日搭機被目擊，私下狀態引發關注。（圖／翻攝自張柏芝工作室微博）

記者楊穎軒／綜合報導

張柏芝與謝霆鋒離婚後，獨自撫養3個兒子Lucas、Quintus及Marcus，不過至今拒絕公開么兒的生父，長年1人賺錢育兒的她，上個月19日突然透過工作室在微博發布聲明，透露因身體微恙，不得不取消8月所有公開的工作安排，承諾會盡快以最佳狀態回歸，近日張柏芝在飛機上被民眾巧遇，疑似素顏的她氣色頗佳，應該已經恢復元氣，網友形容：「骨相皮相都完美的女人。」

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▲張柏芝8月停工，工作室僅表示身體出狀況，詳細情形不願多說。（圖 / 張柏芝工作室微博）
▲▼張柏芝出道時被視為林青霞接班人。（圖／翻攝自張柏芝工作室微博）
▲▼張柏芝出道時被視為林青霞接班人。（圖／翻攝自張柏芝工作室微博）
網路上流傳的照片，43歲張柏芝長髮隨意紮成俏麗高馬尾，戴復古太陽眼鏡，貌似半素顏，身穿水藍色針織上衣，於機艙走道被乘客拍下，沒濾鏡和修圖軟體加持，張柏芝依舊美麗動人，散發強大明星氣場，許多網友留言：「這個頭臉真的太太太出眾了，就是感覺女神髮量好像沒年輕時候多了」、「絕世美顏在這兒，髮量怎樣已經不重要了」、「長得也太好看了吧」！

▲▼張柏芝看似已經康復，年過40歲狀態極佳。（圖／翻攝自微博）
▲▼張柏芝看似已經康復，年過40歲狀態極佳。（圖／翻攝自微博）
▲張柏芝看似已經康復，年過40歲狀態極佳。（圖／翻攝自微博）
張柏芝2019年在中環投資開潮牌店「SeeCeciStreet」，2020年初香港疫情嚴峻，她1月中旬就將店鋪關門，期間僅偶爾派員工去打掃，避免積灰塵。據悉，潮牌店店租加上員工薪水，每月虧損高達6位數港幣，約40多萬元台幣，不過張柏芝依舊照發薪水給員工，沒有要大家放無薪假，獲得不少正面評價，而疫情和緩後，店面重新營業，不過品牌官方IG 7月底發文宣布8月31日門市停止營業，網站運作維持不變，近年她不再接戲，主要收入為線上服飾品牌、廣告代言和節目通告，偶爾上直播帶貨，荷包依然賺飽飽。

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