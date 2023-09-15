遭黃士修指有「廣州暨大學位」 傅崐萁轟：請在野管好自己的小狗
鴻海創辦人郭台銘的副手賴佩霞，遭國民黨智庫陳學聖質疑「洗學歷」，郭辦發言人黃士修稍早回擊，立委傅崐萁、萬美玲等人同樣具中國廣州暨南大學學位，呼籲國民黨考紀會處分陳。對此，傅崐萁辦公室今（15）日回應，傅從未拿廣州暨南大學的文憑與學歷，「籲請在野各陣營管好自己的小狗、家畜」，切勿未經查證就任意放話，互相攻訐並波及他人。
記者林怡昕／台北報導
陳學聖昨天在直播中指稱，賴佩霞擁有的是中國廣州暨南大學學位，且這個學校有很多台灣政界人士過去念過，有一陣子很流行去那邊「洗學歷」，爆發出一波風暴才被教育部禁止，暗指賴佩霞洗學歷。
對此，黃士修今天上午受訪回應，陳學聖批賴佩霞洗學歷是很嚴重的問題，因為中國國民黨，有非常多位從政人士，包括立委傅崐萁，立委萬美玲、台東縣副議長林琮翰、台北市漁產公司董事長鄭世維都是廣州暨南大學的校友。
對此，傅崐萁辦公室發布新聞稿指出，呼籲在野各陣營須團結才能對抗、下架無能、失格、腐敗的民進黨，「也籲請在野各陣營管好自己的小雞、小狗、家禽、家畜，切勿未經查證就任意放話互相攻訐並波及他人」，對於在野整合與團結並沒有任何幫助與好處，反而使親者痛，仇者快。
傅崐萁辦公室強調，傅崐萁從未拿廣州暨南大學的文憑與學歷，現在更未刊登於個人資料的學經歷上，他過去僅曾經與北京清華大學，及廣州暨南大學合作與學術交流研討，「難道學術交流研討即是洗學歷？盼各界能實事求是，並善盡查證責任」。