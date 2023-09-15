Lisa爆拒絕13億續約金！BLACKPINK本週恐最後同台 YG緊急回應了
南韓女子天團BLACKPINK日前才迎來出道7周年，許多粉絲關心今年8月合約到期後，4名成員和經紀公司YG娛樂是否會續約，相關消息也不斷傳出。近日成員Lisa被爆料，她二度拒絕YG開出的高額續約金，價碼高達13.1億台幣，且就是因為4人的續約問題，導致8月開始BLACKPINK全團難以安排行程，本週巡演安可場恐怕就是4人最後一次同台。對此，YG娛樂緊急發聲明否認：「巡演和個人行程，與續約狀況無關。」
記者賴禹妡／綜合報導
綜合韓媒報導，BLACKPINK今年8月與YG娛樂的合約到期，但是4名成員續約的消息卻遲遲沒有被官方確認，近日Jennie與Lisa傳出即將解約的傳聞，Lisa甚至還被爆出拒絕YG開出的200億韓元（約台幣5.1億元）續約金，即使YG提高價碼至500億韓元（約台幣13.1億元），她也不願意續約。
另外，有匿名人士指出，BLACKPINK從8月開始，巡演行程協調難度暴增，就是因為4位成員續約問題，本週在首爾高尺巨蛋的世界巡演安可場恐怕是4人最後一次同台，引起許多粉絲擔憂。對此，YG娛樂緊急發聲明表示：「巡演和個人行程，與續約狀況無關。」而YG娛樂相關人員日前曾透露，BLACKPINK在全球巡迴演唱會結束前都會維持現有合約，續約消息可能會在9月以後公布，目前結果仍未確定，一切消息有待官方公告。