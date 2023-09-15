金鐘58／準視后相見！安心亞紅毯出招 蔡淑臻切心被朱軒洋無視
蔡淑臻、安心亞雙女神一同入圍第58屆金鐘獎最佳女主角，她們今（15）日首次碰面，沒有火藥味只有畢恭畢敬的互相祝賀。蔡淑臻為了入圍作品《村裡來了個暴走女外科》花了5年才完成，毫不掩飾想拿獎的心情：「今年真的很想拿！非常想拿！」同時替同劇男主角朱軒洋摃龜抱不平「超生氣」！就算她認為，對方只把她當作人生中的「一位路人」而已。
記者蔡依庭／台北報導
昨日入圍名單公佈時，安心亞正在錄影，當她看到經紀人拿著相機走過來，就知道自己入圍了，然後關心同劇還有誰也上榜，聽到「全中」開心到爆哭，不過今訪問時，被提醒「楊子儀沒入圍」，她才想起來，尷尬地趴在桌上。
這次多靠有牛陪演才能順利叩關，安心亞開玩笑想要牽劇中牛牛好朋友走紅毯，但細膩的温昇豪擔心「大便大滿地」。提到金鐘紅毯，蔡淑臻去年金鐘後的一篇發文，讓網友誤會是在抱怨紅毯，她今天解釋是一場誤會，當時只是抒發其他事件，直言「後悔發文」。
蔡淑臻嘔心瀝作《村裡來了個暴走女外科》能夠入圍對她是一大肯定，除了個人獎項，團隊的努力她也希望被看到，「我當場超激動又不能叫，很多回憶畫面」。至於男主角朱軒洋沒入圍讓她「超生氣」，蔡淑臻認為他表現真的很好，但篇幅有限，與其他入圍作品相較的確輕一點。但就算她感到多可惜，朱軒洋也沒來向她說聲恭喜，切心地說：「對他來說，我就是一個路人。」