學霸星二代／歐陽娜娜半年海撈3億！重返伯克利學院當王力宏學妹

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甜美初戀系外表讓歐陽娜娜被相中，跟隨父母腳步踏入演藝圈，演出《北京愛情故事》、《破風》等多部戲劇，儘管她13歲就考上美國柯蒂斯音樂學院，最後仍為了演藝事業，決定休學改為自學，專心拍戲、主持綜藝節目，也陸續發行3張演奏專輯，接下無數廣告代言，根據陸媒統計，光是2018年上半年，剛滿18歲的她就賺了3億元台幣入袋。
不僅是吸金能力強，歐陽娜娜讀書能力也很強，連續考上2家美國知名音樂學院，最後選擇追隨自己偶像約翰梅爾（John Mayer）的腳步，就讀美國波士頓伯克利音樂學院，成為王力宏等明星的學妹，2019年，她被《富比世》雜誌以「台灣音樂家、演員」的身分，入選為「亞洲10大領域30位30歲以下傑出青年」。
由於2020年新冠肺炎疫情擴散，歐陽娜娜暫時休學返回亞洲，再度成為綜藝節目邀約的熱門人選，不過學霸星二代的頭銜讓她動輒得咎，主張「我是中國人」的言論深陷政治爭議，對年紀尚輕的她是沉重壓力，她在實境節目《嚮往的生活》和好姊妹張子楓相處時，請求要在節目多留一天，吐露生活很不開心，每天都睡不著，不過幸好能見到閨密，心情總算變好，可見承受壓力頗大。
歐陽娜娜人紅是非多，在綜藝節目《潮流合夥人2》穿了嘉賓陳偉霆的衣服，甜喊對方爸爸的行為，慘被網友砲轟，經營的服飾品牌「nabi」一件浴袍要價4000多元台幣，也挨罵根本就是哄抬價格，種種是非讓最美星二代的頭銜蒙塵，不過如今疫情解封，伯克利學院9月開學，歐陽娜娜宣布重返校園，暫時遠離是非，當個單純的學生最自在。
伯克利音樂學院是一所位於美國波士頓的獨立音樂學院，建校於1945年，2015年12月伯克利音樂學院與波士頓音樂學院合併，合併後簡稱伯克利。伯克利音樂學院為4年制大學，開設12門專業學科，包含作曲、現代音樂寫作與製作、電子音樂製作與設計、電影配樂、表演、歌曲寫作等，而截至2018年，校友總共斬獲300座葛萊美獎，可以說伯克利音樂學院是「葛萊美搖籃」也不為過。
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