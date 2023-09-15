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金融時報曝侯友宜將「要求美方表態出兵保衛台灣」　侯競辦否認

▲侯友宜抵達美國，受到支持者歡迎。（圖／侯友宜競辦提供）
▲侯友宜抵達美國，受到支持者歡迎。（圖／侯友宜競辦提供）

記者余祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜目前在美國進行訪問，金融時報今日刊登標題為「台灣反對黨參選人（侯友宜）將要求美國就防衛承諾表明態度」的專訪文，對此，侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，該談話場合係金融時報記者Kathrin Hille主動提議，邀請侯友宜一起逛夜市，而在逛湳雅夜市的過程中，因要求簽名拍照的民眾甚多，所以雙方只是簡短的談話。侯友宜正式澄清他不會在此次訪美之旅，要求美國政府對是否出兵防衛台灣一事做出表態，請外界無須誤解。

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黃子哲指出，當時Kathrin Hille詢問侯友宜若兩岸開戰，是否認為美國會出兵協防台灣？侯友宜幽默的表示，這問題我也不知該問誰，他到美國會直接詢問美方友人，請他們回答，而Kathrin Hille對此回答也莞爾一笑。黃子哲強調，在夜市吵雜的場合下，此非正式專訪，侯友宜與金融時報記者Kathrin Hille是在聊天的情境下做出幽默的回答。事實上，侯友宜也因場合不便與時間緊湊，向該記者委婉表達改日再行會談，便提早結束雙方的談話。

黃子哲表示，侯友宜正式澄清他不會在此次訪美之旅，要求美國政府對是否出兵防衛台灣一事做出表態，請外界無須誤解。

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