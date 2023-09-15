▲長痘痘留痘疤怎辦？　醫告訴你「常見治療方式」擺脫危肌

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12至25歲高達85%有痤瘡困擾 常留下痘疤奇美醫院醫學美容中心副主任暨皮膚科主治醫師鄭百珊說明，青春痘是最常見的一種皮膚問題，但「青春」這名字其實不是很好，因為不是只有年輕人會有痘痘，中老年的油性肌族群也常會有這問題，專業名稱上我們稱為「痤瘡」，是最惱人也是最常見的皮膚疾病之一，在12至25歲的年輕人中，有高達85%的人有不同程度痤瘡的困擾。
而痤瘡除了發炎期造成臉部皮膚的不適外，後續還可能留下紅痘疤、黑痘疤、凹痘疤與凸痘疤，而造成外觀上極大的困擾，延誤治療先機或自己使用不適當的藥物塗抹，最後留下難以抹滅的痘疤。
痤瘡依型態與嚴重度 治療方式有所差異依型態來說，痤瘡可分為粉刺型、丘疹膿皰型、結節囊腫型；而病灶數目多寡與型態都會決定痤瘡的嚴重程度，一般分為輕度、中度及重度。鄭百珊指出，痤瘡的治療可以單純使用外用藥膏或合併口服藥物使用。
需要注意的是，女性服用四環黴素衍生物抗生素或口服A酸均需避孕。目前只有口服A酸可以同時抑制所有四個痤瘡的主要致病機轉(過量的皮脂分泌、毛囊開口的異常角化、痤瘡桿菌的聚集以及發炎反應)，而達到抑制新病灶產生的作用，但是口服A酸因為有致畸胎性，所以女性需停藥一個月後才能懷孕，又因口服A酸可以有效抑制皮脂腺的活性，所以服藥期間最常見的副作用為口、唇、眼、皮膚乾燥，另外也需依照醫師指示追蹤肝功能及血脂肪。
消滅痘疤非一蹴可 這樣做獲得良好成效一旦發炎狀況得到控制後，便可以往下一步去治療痘疤。鄭百珊表示，痘疤可簡單分為紅痘疤、黑痘疤、凹痘疤與凸痘疤，針對不同種類與嚴重度的痘疤問題，醫師會評估選擇不同的治療模式，常見的武器包含皮秒雷射、二氧化碳飛梭雷射、消疤針等。以最難治療的重度凹痘疤來說，目前可以使用功率較高、脈衝輸出時間較短的二氧化碳飛梭雷射來治療，不只能做到深層疤痕破壞、汽化纖維化疤痕、促進膠原蛋白的生成，更能大幅降低雷射後副作用發生的機會。
鄭百珊提醒，一旦痘疤形成，要達到完美的治療效果並非一蹴可幾，需要耐心接受連續多次的治療，才能達到更好的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59202
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