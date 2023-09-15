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長痘痘留痘疤怎辦？　醫告訴你「常見治療方式」擺脫危肌

▲長痘痘留痘疤怎辦？　醫告訴你「常見治療方式」擺脫危肌
▲長痘痘留痘疤怎辦？　醫告訴你「常見治療方式」擺脫危肌

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】「因為阿嬤說現在好好讀書準備考試最重要，痘痘以後就會自己好了！」、，「但是美容院的美容師說，千萬不可以去吃西藥，不然她就救不了我的皮膚…」類似令人訝異的對白已經不是個案，而是常常在診間出現。

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12至25歲高達85%有痤瘡困擾　常留下痘疤

奇美醫院醫學美容中心副主任暨皮膚科主治醫師鄭百珊說明，青春痘是最常見的一種皮膚問題，但「青春」這名字其實不是很好，因為不是只有年輕人會有痘痘，中老年的油性肌族群也常會有這問題，專業名稱上我們稱為「痤瘡」，是最惱人也是最常見的皮膚疾病之一，在12至25歲的年輕人中，有高達85%的人有不同程度痤瘡的困擾。

而痤瘡除了發炎期造成臉部皮膚的不適外，後續還可能留下紅痘疤、黑痘疤、凹痘疤與凸痘疤，而造成外觀上極大的困擾，延誤治療先機或自己使用不適當的藥物塗抹，最後留下難以抹滅的痘疤。

痤瘡依型態與嚴重度　治療方式有所差異

依型態來說，痤瘡可分為粉刺型、丘疹膿皰型、結節囊腫型；而病灶數目多寡與型態都會決定痤瘡的嚴重程度，一般分為輕度、中度及重度。鄭百珊指出，痤瘡的治療可以單純使用外用藥膏或合併口服藥物使用。

需要注意的是，女性服用四環黴素衍生物抗生素或口服A酸均需避孕。目前只有口服A酸可以同時抑制所有四個痤瘡的主要致病機轉(過量的皮脂分泌、毛囊開口的異常角化、痤瘡桿菌的聚集以及發炎反應)，而達到抑制新病灶產生的作用，但是口服A酸因為有致畸胎性，所以女性需停藥一個月後才能懷孕，又因口服A酸可以有效抑制皮脂腺的活性，所以服藥期間最常見的副作用為口、唇、眼、皮膚乾燥，另外也需依照醫師指示追蹤肝功能及血脂肪。

消滅痘疤非一蹴可　這樣做獲得良好成效

一旦發炎狀況得到控制後，便可以往下一步去治療痘疤。鄭百珊表示，痘疤可簡單分為紅痘疤、黑痘疤、凹痘疤與凸痘疤，針對不同種類與嚴重度的痘疤問題，醫師會評估選擇不同的治療模式，常見的武器包含皮秒雷射、二氧化碳飛梭雷射、消疤針等。以最難治療的重度凹痘疤來說，目前可以使用功率較高、脈衝輸出時間較短的二氧化碳飛梭雷射來治療，不只能做到深層疤痕破壞、汽化纖維化疤痕、促進膠原蛋白的生成，更能大幅降低雷射後副作用發生的機會。

鄭百珊提醒，一旦痘疤形成，要達到完美的治療效果並非一蹴可幾，需要耐心接受連續多次的治療，才能達到更好的效果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59202

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