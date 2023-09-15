強力取締砂石車護學童上下學交通安全 新北中和警3天抓59件違規
為守護學幼童上下學交通安全，淨化通學要道的交通環境，新北市警察局中和分局於學校周邊路段，針對大型車輛「違規停車」、「行駛管制區」等交通違規項目展開執法勤務，於日前12日起連續數日加強攔查取締，專案期間3天內共取締違規停車21件、行駛管制區9件、闖紅燈3件及其他違規26件，透過警方持續加強執法，保障學幼童安全。
記者吳嘉億／新北報導
中和警分局分局長陳忠龍表示，轄內機動車輛約32萬輛，因中和地區道路路幅較小、停車空間不足，尤其目前轄內有捷運萬大線工程施工，形成多處交通瓶頸；此外，部分承攬建案土方清運運輸業者，為圖一時之便違規停車占用道路或行駛管制路段，造成交通安全隱患，所以針對轄內工程單位加強約制所屬及配合廠商的司機遵守道路交通法規，也針對大型車輛加強攔查及執法取締各項違規行為，防止交通事故發生，維護民眾用路安全。
陳忠龍呼籲，為保障用路人交通安全，除持續執行「取締大型車各項違規」、「路口不停讓行人」勤務作為，也請大型車輛駕駛人務必遵守法令，勿有超載及其他交通違規情事，行經路口時減速慢行，應於行人穿越道前暫停，讓行人優先通行，維護市民朋友交通安全。