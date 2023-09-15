7-11思樂冰又有「買1送1」！慶祝全台開200店 爽喝大杯20元有找
今年夏天強勢回歸的7-11思樂冰，近來積極展店，不少門市陸續裝設思樂冰機台，民眾想重溫記憶中的滋味不再是難事。7-11宣布慶祝思樂冰達到200店，限定周日（9月17日）當天一日限定，思樂冰任選大杯第2杯0元。
記者黃韻文／綜合報導
7-ELEVEN慶祝設置思樂冰機台的門市達成200間，將於9月17日當天祭出思樂冰全品項任選大杯第2杯0元，口味皆可混搭，除了經典的可樂口味，還有夏季限定的蘋果蘇打、檸檬汽水新口味，大杯39元（16oz）買一送一後，平均單杯不到20元。
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此外，今（15）日起一連三天吃到周日，霜淇淋憑icash Pay支付享同品項買1送1，酷聖石複合店全品項冰淇淋則不限支付方式，皆享全品項冰淇淋第二杯半價（不含脆餅、配料、醬料加購品項），7-ELEVEN也預告，霜淇淋將推出全新聯名口味，預計下周三驚喜亮相。
講到霜淇淋就少不了全家，今（15）日起至9月17日限定3天，到門市櫃台使用全盈+PAY支付，同樣享霜淇淋不限口味買1送1，包括最新聯名口味WA!COOKIES「荔枝烏龍霜淇淋」。