台中人好口福！鰻魚飯名店四代目菊川開幕9折　饗食天堂啤酒暢飲

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通常鰻魚料理方式概分關東、關西兩個流派，有「關東剖背、關西剖腹」說法，關東烤鰻先蒸再烤，蒸出多餘的油質，肉質較鬆軟；關西烤鰻以炭火直烤為主，全程火烤，表皮酥脆且富炭香。「うなぎ四代目菊川」為關西烤鰻代表，以特殊「名古屋型」鰻魚刀現殺處理鰻魚，刀子特別的角度和形狀，避免處理鰻魚時弄傷魚身，取出中間脊椎骨後，全程高品質備長炭以炭火直烤，精準控制火侯，逼出鰻魚油脂，外皮酥脆、肉質也富有彈性。
食器上也絲毫不馬虎，選用江戶時代延續至今的日本六大古窯之一「信樂燒」特製「一本鰻」專用器皿，信樂燒保溫性極佳，讓鰻魚飯送抵顧客桌面後以最佳品嚐狀態呈現。米飯則使用產自富山縣魚津市的優質越光米，乾爽彈牙與鰻魚醬汁互相襯托。
另外，吃時最推薦以「菊川鰻三吃」來感受，首先將鰻魚飯分為四等份，第一份先品嚐原味；第二份加入搭配的海苔、蔥花、山葵、山椒粉，增添細緻清爽；第三份倒入高湯，做成茶湯泡飯；最後則可依自己的喜好製作一份最喜歡的口味，此為名古屋最道地的傳統吃法。
「うなぎ四代目菊川」今年一月於台北展開台灣首店，二號店選擇落腳台中，店內座位46席，吧台區可透過大面玻璃直透半開放廚房，親睹職人炭火燒炙的畫面。推薦餐點主打「名物一本重」、「名物一本鰻三吃」及「鰻丼」等經典鰻魚料理，售價從600元到980元。慶祝台中店開幕，特別祭出開幕優惠，於9月20日~10月31日，蒞臨台中店用餐，單筆消費金額享9折（此活動不得與其他優惠併用，用餐酌收10%服務費）
另外，饗賓餐旅旗下buffet品牌「饗食天堂」也進駐LaLaport台中店，9月25日將於LaLaport南館3樓開始收客。占地超過400坪，設有376個座位，是台中最大分店。為回饋台中消費者支持，饗食天堂與SUNMAI金色三麥合作，在Buffet餐廳場域推出免加價精釀啤酒無限暢飲。「饗食天堂」平日下午餐698元，平日午晚餐及假日午餐不含服務費千元有找。9月25日正式營業，明(16)日官網開放訂位。
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