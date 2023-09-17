關於曾莞婷的5件事！出道24年從未掛名女主角　網美飲料店悄收攤

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曾莞婷日前拍攝新戲《省省吧！我家富貴發》，和郭子乾搭檔演夫妻，她飾演三個孩子的媽，為了角色素顏上陣，更剪去26年的招牌長髮，「為了更融入這個家庭讓自己更有媽感，我是一個演員就該為了好的劇本跟角色做改變」，還不忘向長髮控的粉絲道歉，「長髮控的粉粉抱歉了⋯」
2. 父親斷魂鐵軌 曾莞婷家道中落17歲扛家計
曾莞婷年輕時，因為媽媽輕信自己的家人，遇到一屋二賣的狀況，導致付了錢，房子卻不是他們的，家裡因此出現幾千萬資金缺口，加上父親事業拓展不順，頓時家道中落，曾莞婷17歲就幫忙扛家計。不料，曾莞婷23歲時，父親從事鐵軌測量工作，意外被火車撞死，面臨家庭變故，曾莞婷只能拼命拍戲賺錢養媽媽。
3. 打造網美飲料店一杯260元 不到2年黯然收攤
2020年8月曾莞婷斥資300萬推出網美手搖飲料店「AirKiss飛吻茶飲」，最貴一杯要價260元，在新竹、台北都有店面，吸引不少粉絲朝聖。去年6月曾莞婷在臉書上證實飲料店收攤，經紀人表示，「因為忙著拍攝八點檔加上疫情關係，飲料店也很不好做」，才決定將2家飲料店收攤。
4. 擁有「本土劇女神」封號 卻從沒掛過女主角
曾莞婷除了《世間情》之外，她還演過《家和萬事興》、《天下女人心》、《金家好媳婦》、《炮仔聲》等八點檔，因此獲封「本土劇女神」，去年6月她跟風「關於我可能讓你很意外的point」時，自曝「大家都叫我八點檔女王，卻從來沒掛過女主角」。事實上，因八點檔角色支線多，確實很難有明確的男主角與女主角。
5. 堅持跳脫八點檔框架 不斷以戲劇證明自己
許多女星因演出八點檔而被定型，很難再接演其他種類戲劇。曾莞婷為了跳脫世俗給她「本土劇女演員」的框架，自2018年《炮仔聲》後目前都沒接演本土劇。這幾年，她客串偶像劇《天巡者》、在夯劇《媽，別鬧了！》尬上一角，電影《角頭－浪流連》也能看到她的身影，努力從邊邊角角的角色證明自己，她坦言剛開始很辛苦，因為沒有人相信她可以，她說：「離開八點檔後，我沒有放棄任何一個機會，一直努力詮釋著不同的角色，再突破再努力。我用了半輩子時間去努力，也許再更努力一點就會被看見。」