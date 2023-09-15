特企／《台北大空襲》即將登陸Switch平台　加入FSR提升遊戲體驗

《台北大空襲》登陸Switch將採用與任天堂本家作品使用之FSR技術，加入FSR技術能夠補強Switch本身性能的不足，以提升遊戲的畫面表現，維持細膩的遊戲畫風，確保遊戲幀數表現的同時，避免玩家在遊戲中出現卡頓的問題，提升遊戲體驗。
2.5D敘事類冒險遊戲《台北大空襲》故事背景始於1945年日治時期二戰下的台北城，玩家將化身失憶高中少女-清子，帶著忠犬-小黑，穿梭兵荒馬亂的台北街頭，隨著故事劇情的推進，透過收集品、人物的感情線，讓玩家在躲避空襲轟炸和警員追捕的同時，重新尋回主角失去的記憶。遊戲內的道具不僅可以用來重建戰爭時期台灣人的生活方式，還可以讓您逐步了解他們面對戰爭時的堅韌精神。
2.5D敘事類冒險遊戲《台北大空襲》將於2023年9月21日正式登陸Switch，將同時發佈中英日文等多國語系，Switch玩家今年秋天，又多了一個新選擇，喜愛戰爭題材、支持獨立遊戲的玩家們，千萬不要錯過，趕快關注《台北大空襲》官網及粉絲團，才不會錯過正式上市通知！
《台北大空襲 Raid on Taihoku》官方網站
《台北大空襲 Raid on Taihoku》Switch商店頁：預計2023年9月18日開啟
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