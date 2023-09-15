王心凌低胸辣曬事業線！絕美模樣他受不了 「狂拍1639次」
王心凌最新單曲〈BITE BACK〉MV在Youtube已突破200萬次點擊，也掀起一波翻跳風潮，讓大家更是期待專輯正式問世。這次實體專輯分為兩個版本，今（15）日「SUGAR LIGHT」版本的封面揭曉，與「SUGAR COOL」版本的時尚酷冷風格不同，呈現出甜蜜輕透的視覺質感，低胸服裝秀出隱約的事業線。拍攝封面時，王心凌的甜美氣息彌漫著整個攝影棚，多次合作的攝影師江民仕不斷大喊「好美，好美」快門連按，最後竟然拍了1639張照片。
記者吳雨婕／綜合報導
今日公開封面的「SUGAR LIGHT」版本由長年合作的風尚攝影師江民仕掌鏡，呈現出更貼近粉絲所熟悉的王心凌甜美風格。雖然江民仕與王心凌已信任感與默契十足，完全掌握舉手投足都甜美的魅力，但仍從此次的專輯概念企畫中挑戰升級甜蜜天后的甜蜜輕透視覺質感，透過光與眼神流動間的曖昧，呈現出最甜美的王心凌。
王心凌頂著時尚個性的「甜醺妝」，讓江民仕不斷驚呼：「好美好美！」順利完成拍照，攝影師快門連按停不下來，最後挑照片時發現竟然要從1639張照片中選出專輯使用的內頁照片，光是挑片就花了三天，是一大工程。
「2023輝葉按你 王心凌SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」首站即將於9月23日、24日在台北小巨蛋登場，距今僅剩下一周的時間，王心凌已排開所有邀約，正如火如荼的排練中，練舞、健身不停歇，期許以最好的姿態為歌迷獻上精彩的表演，現在她天天早出晚歸覺得自己像陀螺一樣轉個不停，忙到連訊息都要好幾個小時甚至隔幾天才能回覆，聽到新單曲〈BITE BACK〉和專輯預購的好成績，像是打了雞血一樣瞬間電力飽滿的繼續努力。