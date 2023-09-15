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蛋蛋危機每日一打臉！李艷秋喊話對他有信心：「拜託讓他留任吧」

▲李艷秋臉書上諷刺「支持陳吉仲繼續『玩蛋』」。（圖：／翻攝自李艷秋的新聞夜總會）
▲李艷秋臉書上諷刺「支持陳吉仲繼續『玩蛋』」。（圖：／翻攝自李艷秋的新聞夜總會）

記者林莞茜／綜合報導

巴西進口蛋重新洗選並延長保存期限販售，引起消費者對食品安全憂慮，也有部分民意代表憤而前往按鈴告發主管機關農業部和農業部長陳吉仲，資深媒體人李艷秋今（15）日就在臉書上發文，酸「雞蛋危機每日一爆，農業部長陳吉仲每日一打臉，要他下台的聲量越來越高」、「我們不能因為他『玩蛋』就要他『完蛋』」，還嗆要讓他留著「等著看他如何拖垮蔡英文和賴清德。」

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李艷秋以「支持陳吉仲繼續『玩蛋』為題，在臉書上表示，這大熱天，為了幾顆雞蛋，搞得人火冒三丈，實在有害健康。任何事都有好幾面，「我們換個角度，其實蛋蛋事件也充滿了正能量。」

比方說大家都質疑超思一人公司，50萬資本，可以買8000萬顆雞蛋？「超思其實就是『超前思考、超前部署』的意思，以後我們就有經驗搞一人公司，50萬資本，買8000萬枚飛彈。」再來是陳吉仲說超思雖然是一人公司，但和雞蛋專業戶吳記是親戚，吳記卻說跟超思沒來往。這件事證明超思最起碼是兩人公司，有專設發言人陳吉仲。

李艷秋也說，巴西蛋被發現有效期延長了一個月，農業部解釋因為蛋有噴油蠟，就像手機包膜，保存期就可以拉長。這是多麼神奇的科技啊！跪求農業部把噴蠟做成面膜，只要一敷，皮膚就可以無限期保鮮，面膜裡最好再加點雞屎，讓台灣人都能擁有光滑如蛋殼般的肌膚。

其次是是農業部先說巴西蛋標示沒問題，後來又要蛋商道歉下架，蛋商不忍了，反控農業部強迫他扛責。「這件事讓我們學到，大哥要小弟代過，如果小弟反咬大哥，江湖沒了規矩，社會就亂了。」

最後是大眾很憤怒政府竟然讓過期壞蛋上架。李艷秋開酸「套句阿扁的話『有那麼嚴重嗎？』」，首先，你一定要吃蛋嗎？其次，就算買到臭蛋壞蛋，又沒有人強迫你吃進肚子，自己不小心，還要責怪為台灣做事的人，這就是「搗蛋」，你是不是中了老共的認知作戰？

李艷秋指出「雞蛋危機每日一爆，陳吉仲每日一打臉，要他下台的聲量越來越高，但是，拜託，讓他留著吧！」，李艷秋還說，他一定會竭盡所能，發展出更精彩可笑的故事來娛樂大家，我們要等著看他如何處理泰國蛋、澳洲蛋，等著他告訴我們壞蛋都流向哪了？等著他拿出跟蛋商的合約，等著看他把我們的錢補貼了誰？等著看他如何處理堆積如山的庫存，等著看他如何拖垮蔡英文和賴清德。

李艷秋更反諷他「部長，加油！我們對你有信心，你可以的！」，我們不能因為他『玩蛋』就要他『完蛋』，他跟那些藍白粉不一樣，他是為台灣做事的人。

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