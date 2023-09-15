蛋蛋危機每日一打臉！李艷秋喊話對他有信心：「拜託讓他留任吧」

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比方說大家都質疑超思一人公司，50萬資本，可以買8000萬顆雞蛋？「超思其實就是『超前思考、超前部署』的意思，以後我們就有經驗搞一人公司，50萬資本，買8000萬枚飛彈。」再來是陳吉仲說超思雖然是一人公司，但和雞蛋專業戶吳記是親戚，吳記卻說跟超思沒來往。這件事證明超思最起碼是兩人公司，有專設發言人陳吉仲。
李艷秋也說，巴西蛋被發現有效期延長了一個月，農業部解釋因為蛋有噴油蠟，就像手機包膜，保存期就可以拉長。這是多麼神奇的科技啊！跪求農業部把噴蠟做成面膜，只要一敷，皮膚就可以無限期保鮮，面膜裡最好再加點雞屎，讓台灣人都能擁有光滑如蛋殼般的肌膚。
其次是是農業部先說巴西蛋標示沒問題，後來又要蛋商道歉下架，蛋商不忍了，反控農業部強迫他扛責。「這件事讓我們學到，大哥要小弟代過，如果小弟反咬大哥，江湖沒了規矩，社會就亂了。」
最後是大眾很憤怒政府竟然讓過期壞蛋上架。李艷秋開酸「套句阿扁的話『有那麼嚴重嗎？』」，首先，你一定要吃蛋嗎？其次，就算買到臭蛋壞蛋，又沒有人強迫你吃進肚子，自己不小心，還要責怪為台灣做事的人，這就是「搗蛋」，你是不是中了老共的認知作戰？
李艷秋指出「雞蛋危機每日一爆，陳吉仲每日一打臉，要他下台的聲量越來越高，但是，拜託，讓他留著吧！」，李艷秋還說，他一定會竭盡所能，發展出更精彩可笑的故事來娛樂大家，我們要等著看他如何處理泰國蛋、澳洲蛋，等著他告訴我們壞蛋都流向哪了？等著他拿出跟蛋商的合約，等著看他把我們的錢補貼了誰？等著看他如何處理堆積如山的庫存，等著看他如何拖垮蔡英文和賴清德。
李艷秋更反諷他「部長，加油！我們對你有信心，你可以的！」，我們不能因為他『玩蛋』就要他『完蛋』，他跟那些藍白粉不一樣，他是為台灣做事的人。