杭州亞運／盤點中華隊5大女神　千年一遇美女棋士黑嘉嘉再次出征

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黑嘉嘉不僅在圍棋賽場上有著卓越的表現，擁有一頭烏黑長髮，皮膚白皙的她被日本媒體譽為是千年一遇的美女棋士，更是鄉民女神，PTT表特版裡的常客。今年她相隔13年再次披上國家隊戰袍征戰杭州亞運，期望能為台灣再度奪牌。
今年是黑嘉嘉繼2010年廣州亞運後再次出征，當年她是中華圍棋隊中最幼齒的，現在她已是圍棋隊最年長的選手，今年也將是她生涯亞運的最後一戰。13年前亞運中華圍棋隊拿下3面獎牌，這次黑嘉嘉希望能帶回獎牌。
「排球甜心」廖苡任
身高164公分的廖苡任，在場上司職舉球員，身材姣好且皮膚白皙、招牌甜笑更是能電暈粉絲，因而獲封「排球甜心」。今年成都世大運擔任掌旗官的更是讓她再度爆紅，廖苡任可說是外貌和球技兼具，在IG擁有16萬粉絲。
上一屆雅加達亞運中華女排拿下第9名寫下最差成績，本屆杭州亞運期望重返亞洲列強，先以6強為目標，總教練陳裕安表示，若女排分組稍有優勢，有機會打進4強。
「射擊甜心」吳佳穎
吳佳穎一頭烏黑長髮加上一雙大眼，加上一張世大運以其甜美的證件照因而爆紅，被封為「證件妹」。這位射擊甜心在東京奧運女子25公尺火藥手槍決賽獲得第5名，更創下生涯最佳成績，拿過國際賽大大小小獎牌的吳佳穎，選手生涯就差一面奧運獎牌，本屆亞運將是巴黎奧運前重要的一場大賽，若能為自己射下首金，相信對於衝擊明年的奧運會，也會有信心上的提振。
「國民女友」羅嘉翎
年僅21歲、身高183公分的羅嘉翎在東京奧運奪銅，加上出色的外型讓她一夕爆紅，被譽為新一代「國民女友」。近期她在國訓中心與韓國、印尼好手集訓，並參加對抗賽，同時也在國際賽以賽代訓，盼能在亞運調整至最佳狀態，力拚生涯亞運首面獎牌。
「舉重女神」郭婞淳
「舉重女神」郭婞淳拿下東京奧運舉重金牌後，回台邀約不斷，嘗試拍了寫真美照，天生深邃五官加上迷人眼神，讓網友直呼太美，2021年受邀參加臺北時裝週走秀，希望能改變外界對於舉重女生的刻板印象。
不過在東奧之後，郭婞淳飽受腰傷困擾，在賽場上的統治力有所下滑，加上來自中國大陸的23歲羅詩芳來勢洶洶，有傷在身的她，衛冕亞運金牌面臨挑戰，但只要傷勢控制得宜，還是很有機會再次站上頒獎台。