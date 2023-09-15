特企／《突突三國M》官網、雙平台事前預約　提前獲取遊戲禮包

上班、健身、約會的時候都在收緊肚皮？生活到處都是身材焦慮？玩遊戲的時候可不用這麽緊張，可以盡情「凸肚」！《突突三國M》主打休閒策略，創新的輕量化九宮格自走棋，讓策略搭配更豐富，戰鬥結果輸出更清晰。合理地運用兵種克制關係，邀請美人助陣，在戰鬥中破局！
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「腰瘦」好看 這個三國還「夭壽」好玩
勾、擦、皴、點、染等繪畫技法勾勒場景，水暈墨章，如兼五彩。工筆重彩，勾勒氣韻生動的人物風。點綴以畫像磚風格的奇遇故事，創造出一個獨特韻味的水墨三國世界。
在主線闖關中還設計了很多隨機事件，意想不到的支線探索，隨機沙盒式關卡結合場景和劇情的代入感，內容豐富的場景地圖，使得推關不再枯燥，增加玩家的參與代入感。
百億瑰玉、海量豪禮 預約活動獎勵「突突」
與預約同期開啟的還有官方的預約活動，百億遊戲內貨幣「瑰玉」和各種遊戲禮包兌換碼輕鬆提前獲取；更有實物獎品隨預約人數「突破」層層加碼，即日起至公測當日前，參與預約活動、追蹤官方粉絲團、邀請更多好友參與，就能更快達成官方的預約計劃，還有更高機率獲得解鎖抽送的MyCard點卡、Switch、PS5遊戲機、iPhone手機和終極「突突」大獎：Gogoro機車！
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