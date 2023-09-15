雙株隔空交火一次看！泛綠整合破局　吳欣岱參選到底衝擊高嘉瑜

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回顧過往，吳欣岱、高嘉瑜兩人數度在空中交鋒，高嘉瑜過去針曾對吳欣岱參選一事，直指此舉根本是保送國民黨，「若最後立院過半就差在港湖關鍵這席，就是害慘台灣」；吳欣岱當時反擊，她無法接受背叛本土價值的人，「卻還要挾著本土派支持者後悔的淚水，指控我害慘台灣！」
台灣基進黨北市黨部在4月時舉辦開幕茶會，衛福部前部長陳時中、中央疫情指揮中心指揮官王必勝皆到場力挺，陳時中當時受訪時表示，「只要理念相同維護台灣主權、照顧弱勢都可互相合作幫忙」。
吳欣岱當時暗諷高嘉瑜說，明顯感受到港湖支持者希望有本土的選擇、不想含淚投票，像是說一些「一屍五命」、稅收表現好是行政失靈等對外發言，恐讓本土支持者聽了心痛。
接著，高嘉瑜在6月時砲轟，若最後保送國民黨李彥秀，「這樣還有資格自稱本土派或綠嗎？」相信民進黨支持者也很難接受；吳欣岱重申不會退選，有滿多本土派支持者認為，是否能叫高嘉瑜不要選，該選區只有她是「綠的」，所以不會有大、小綠分票的情況。
高嘉瑜9月初又批評，自稱是本土派或自認最能代表台灣，但所作所為都是破壞台灣的民主；吳欣岱隨後反擊，高嘉瑜不斷用本土派要團結去情緒勒索、逼她退選等行為，才真的是破壞台灣民主。
面臨泛綠分裂局面，高嘉瑜過去也數度喊話整合，「若黨部有需要做整合民調，會全力配合」，絕不能讓國民黨躺著選；不過，基進、吳欣岱態度堅定、參選到底。
台灣基進上午召開「本土挺真欣，國會要基進」記者會，宣布正式提名吳欣岱參選港湖區立委，基進黨主席王興煥批評，李彥秀是國民黨，高嘉瑜投機民粹風格，是民眾黨是參政，只有吳欣岱是堅定本土價值；吳欣岱則說，她會堅定價值，為港湖、為台北、為台灣，創造基進進國會的本土大局。
面對高嘉瑜多次喊話整合，吳欣岱酸說，高嘉瑜的支持者都是白的，白跟綠沒有辦法初選，物理上不可能；不過，高嘉瑜受訪時再度喊話，該席不該保送國民黨，期盼能民調整合。
據悉，民進黨高層數度與台灣基進談論整合及合作事宜，甚至曾「讓出」台北市中正、萬華選區，不過台灣基進態度強硬、堅持參選到底，理由在於，對基進來言，吳欣岱被視為台灣基進「門面」，要替其拉抬政黨票；此外，要與民進黨做出區隔，並非民進黨推誰出來選，就要照單全收。